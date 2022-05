De Ferrari van Charles Leclerc viel zondag in Barcelona na 26 ronden stil door een motorprobleem. De Monegask, die van pole-position was vertrokken, had de Spaanse Grand Prix tot dan toe gedomineerd en reed ruim op kop. Zichtbaar teleurgesteld moest hij zijn scharlakenrode bolide in de pitbox parkeren, zijn eerste nulscore van het seizoen. Naast een zekere zege verloor hij ook nog eens de leiding in het wereldkampioenschap aan Max Verstappen. De Nederlander won de wedstrijd en maakte in een klap 25 punten goed.

Uiteraard doet dit pijn bij Leclerc, die nu als tweede man in het WK moet afreizen naar Monte Carlo. Daar wordt komend weekend zijn thuisrace verreden. Toch was het gevoel na de races in Imola en Miami beroerder, stelt de Ferrari-coureur. In Imola belandde Leclerc tegen de muur in zijn jacht op tweede man Sergio Perez. Hij wist die race te voltooien, maar moest genoegen nemen met de zesde plaats. Vervolgens werd hij tweede achter Verstappen in Miami. Wat meespeelt is dat de Ferrari in Barcelona competitiever voor de dag kwam en het bandenmanagement beter op orde was, aldus Leclerc over zijn huidige gevoelens.

"Ik voel mij hierdoor beter dan na de laatste twee raceweekenden", aldus de 24-jarige piloot. "Natuurlijk, er was een probleem met de wagen en ik ben erg teleurgesteld. Maar aan de andere kant zie ik ook veel positieve punten. In dit soort situaties is het goed om ook te kijken naar de pluspunten en dat waren er best veel." De winnaar van de races in Bahrein en Australië is onder meer tevreden over zijn kwalificatiesnelheid in Barcelona. "Het nieuwe pakket werkte zoals we hadden gedacht. Dat is geen zekerheid. Alles ging goed. Dit geldt ook voor ons racetempo en het bandenmanagement. Daar waren we de laatste twee races mee aan het worstelen, vergeleken met Red Bull. Vandaag was ik sterk."

Op weg naar de pits klonk zondag over de radio naar het team duidelijk een teleurgestelde Leclerc. Eenmaal terug in de garage bedankte hij iedereen voor de inzet met een schouderklok of handdruk. "Er is geen reden om boos te zijn", zegt Leclerc daarover. "Natuurlijk ben je teleurgesteld, want je vecht voor het kampioenschap en dan telt ieder punt. Maar ik weet zeker dat iedereen nu keihard werkt om de oorzaak te vinden en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Iedereen is net zo teleurgesteld als dat ik ben. Er was geen reden om boos te reageren toen ik uit de auto stapte. Ik wilde graag de monteurs zien en hen wat opvrolijken, want ze waren behoorlijk terneergeslagen." Ook teambaas Mattia Binotto bleef zondag positief.

Leclerc staat nu tweede in het WK met 104 punten, zes minder dan Verstappen. Komende zondag kan hij voor eigen publiek proberen terugslaan in de straten van Monte Carlo. Veel geluk heeft zijn thuisrace Leclerc trouwens nog niet gebracht. Hij viel in 2018 (met Alfa Romeo) en 2019 uit. Vorig jaar pakte hij de pole, maar moest in de opwarmronde opgeven met technische problemen.