Zaterdag pakte Charles Leclerc in Barcelona zijn vierde pole-position van het F1-seizoen 2022 en die zette hij op zondag om in kopstart. Hij moest even in de verdediging ten opzichte van Max Verstappen, maar na het foutje van de Nederlander – die daardoor terugviel naar de vierde stek – leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Monegask van Ferrari. Ook na de eerste serie pitstops had Leclerc nog een geruststellende voorsprong van meer dan tien seconden op achtervolger George Russell, maar in ronde 27 kwam er abrupt een einde aan zijn race. Een motorprobleem zorgde ervoor dat hij zijn Ferrari F1-75 in de pits moest parkeren, maar de exacte oorzaak weet hij nog niet.

“Nee, ik weet eigenlijk niet meer dan wat er is gebeurd. Ik kreeg van tevoren geen indicatie, maar ineens ging het kapot en verloor ik al het vermogen. Dat is jammer”, liet Leclerc na de race optekenen. Teambaas Mattia Binotto meldde zich na afloop van de race bij het journaille, maar ook hij kon op dat moment nog geen opheldering geven over de aanleiding van de uitvalbeurt. “Nee, nog niet. Er was in ieder geval plotseling een probleem met de power unit en een serieus probleem met de betrouwbaarheid. De krachtbron is maandagochtend terug in Maranello en dan halen we ‘m uit elkaar.”

Binotto en Leclerc zien ondanks DNF aanknopingspunten

Door zijn uitvalbeurt is Leclerc niet langer de leider in het WK. Die koppositie heeft hij moeten afstaan aan Verstappen, die zijn derde opeenvolgende zege boekte. De Red Bull-coureur staat na zes races op 110 punten, zes stuks meer dan Leclerc. Bij de constructeurs is Ferrari ook de leiding in de titelstrijd kwijt. Red Bull pakte door de tweede plek en snelste ronde van Sergio Perez weer de volle buit van 44 punten, terwijl Ferrari op twaalf punten blijft steken na de vierde plek van Carlos Sainz. Op papier heeft Ferrari dus een dramatisch weekend achter de rug, maar Binotto kijkt met een andere blik naar de gebeurtenissen.

“Uiteindelijk moeten we optimistisch blijven en zien dat het over het algemeen een positief weekend was. We hebben upgrades meegenomen, de auto is snel gebleken, we hebben gisteren een geweldige pole gepakt en ook de racepace was goed. Na enkele races waarin we het lastig hadden qua bandenslijtage, hebben we vandaag bewezen dat we redelijk snel zijn”, zegt Binotto. “We begonnen op de nieuwe banden, dat moeten we niet vergeten en misschien was dat een voordeel, maar later op de mediums was de feedback en het gevoel van de coureurs heel sterk. Dat is in ieder geval positief.”

Ook bij Leclerc is er momenteel geen ruimte om met een negatieve blik naar de gebeurtenissen te kijken. “Op dit soort momenten geloof ik dat ik niets anders kan doen dan naar de positieve punten kijken. Daarvan zijn er dit weekend genoeg: de kwalificatiesnelheid, de racepace en – het belangrijkste – het bandenmanagement. Dat was een zwakke plek in de vorige races. Ik denk dat we dit weekend absoluut iets gevonden hebben, dus dat geeft mij vertrouwen voor de rest van het seizoen. Aan de andere kant gaan we echter kijken naar dit probleem. We kunnen ons niet veroorloven dat dit te vaak gebeurt tijdens het seizoen, dus we moeten de oorzaak achterhalen.”

Bekijk hier het moment dat Charles Leclerc uitvaller werd in Spanje