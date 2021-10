Heeft Mercedes een stap gezet? "Ligt vooral aan het type circuit"

Met nog zes weekenden te gaan, voert Max Verstappen de WK-stand aan. Garantie op succes biedt dat echter niet, al helemaal niet omdat Mercedes de snellere auto lijkt te hebben. Red Bull had in Turkije moeite om gelijke tred te houden en als Verstappen in Austin wordt gevraagd of Mercedes een stap voorwaarts heeft gezet, luidt het antwoord: "Natuurlijk, al kunnen we daar niks aan doen." In gesprek met de Nederlandse pers voegt de Limburger toe: "Zij hebben stappen gezet en de nieuwe motor [voor Hamilton] zal ook wel wat meer vermogen opleveren. Maar het heeft niet alleen met de motor te maken, het is een combinatie van dingen."

"Hebben recent geen grote stap gezet"

Waar het beeld voor Verstappen glashelder is, denkt men er bij Mercedes iets anders over. Zo is Valtteri Bottas niet van mening dat het merk met de ster recent enorme progressie heeft geboekt. "Ik heb niet het gevoel dat we als team enorme stappen hebben gezet. We zijn al redelijk vroeg met de doorontwikkeling van deze auto gestopt en ik moet zeggen dat de auto eigenlijk al enkele races hetzelfde is. Ik denk dat [de verhoudingen] heel erg van het type circuit afhangen", laat Bottas aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

"Daarnaast blijven we altijd meer leren over ons eigen pakket. Het gaat om hele kleine marges, het is echt niet zo dat we mijlenver voor liggen op andere teams", vervolgt de winnaar van de meest recente Amerikaanse GP in 2019. "In mijn optiek ligt het heel erg aan de verschillende circuits, dat moeten we zeker in het achterhoofd houden." De Fin erkent overigens wel dat de W12 nu een stuk beter aanvoelt dan begin dit jaar. "Toen was de achterkant erg instabiel. Met enkele upgrades aan het begin en halverwege het seizoen hebben we dat opgelost, maar recent is er niets meer veranderd."

Spanningen in titelstrijd? "Max en Lewis zijn allebei volwassen"

In de titelstrijd vertolkt Bottas een bijrol en kijkt hij net als iedere F1-fan geboeid naar de tweestrijd. Van vergaande spanningen tussen Lewis Hamilton en Verstappen wil de tweede man bij Mercedes overigens niets weten. "In Turkije zag ik ze ook gewoon een praatje maken en voelde alles vrij normaal. Als je zo hard met elkaar vecht dan ben je hier natuurlijk niet om vrienden te maken, maar Max en Lewis zijn allebei volwassen en weten dat dit erbij hoort. Als je wiel-aan-wiel met elkaar vecht, dan kan de adrenaline meteen na de race of op het podium altijd nog een rol spelen, maar dat is in mijn optiek normaal."

