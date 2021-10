F1-coureurs blij met schrappen rondetijden bij dubbele gele vlag

Het aanscherpen van de rondetijd tijdens een dubbele gele vlag-situatie heeft in het verleden al vaker tot discussie geleid, omdat een coureur in een dergelijke situatie volgens de officiële lezing van de regels bereid moet zijn om zijn auto tot stilstand te brengen. Tijdens het vorige Grand Prix-weekend in Turkije kwam het Fernando Alonso op een bezoekje aan de stewards te staan nadat hij tijdens de kwalificatie zijn rondetijd had aangescherpt terwijl er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. De Spanjaard ontsnapte uiteindelijk aan een straf omdat hij op dat moment nog geen volledige ronde had afgelegd, waardoor het in dit geval automatisch een ‘verbetering’ van zijn tijd was.

Na het voorval in Turkije hebben de teams informele gesprekken gevoerd met Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi, waarna het incident vorig weekend tijdens een bijeenkomst van de adviesgroep opnieuw ter sprake kwam. Alle teams zijn vervolgens tot overeenstemming gekomen dat het beter is om voortaan een rondetijd tijdens de vrije trainingen en kwalificaties meteen maar direct door te strepen wanneer er sprake is van een dubbele gele vlag-situatie. De maatregel zal dit weekend tijdens de Grand Prix van Amerika voor het eerst worden gehanteerd.

Coureurs blij met duidelijkheid

De ingevoerde maatregel kan op goedkeuring rekenen van de coureurs, die blij zijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is: ‘Nu is het duidelijk voor iedereen, mocht dat eerder niet al het geval zijn”, antwoordde Charles Leclerc toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar de maatregel. “Maar op deze manier haalt het alle twijfels weg. Zodra je een dubbele gele vlag krijgt kun je gewoon zoveel mogelijk van je gas en je voorbereiden op de volgende ronde, omdat je huidige ronde toch wordt geschrapt.”

Nicholas Latifi geeft aan dat de maatregel afrekent met wat voorheen een grijs gebied was: “Dit maakt het kraakhelder voor iedereen”, vertelt de Williams-coureur aan Motorsport.com. “In de kwalificatie is het de regel dat je bij een dubbele gele vlag min of meer je ronde moet afbreken. Als je op een opdrogende baan of in wisselende omstandigheden rijdt, kan een coureur daar alsnog de dupe van worden.”

“Bij enkel gezwaaid geel is het natuurlijk wat anders en hangt het iets meer af van de vraag of een coureur voldoende heeft aangetoond dat hij van zijn gas is gegaan. Maar bij dubbel geel dreigt er meestal direct gevaar, dan moet je bereid zijn om te stoppen. Het feit dat ze nu meteen je ronde afpakken, dat het voor je beslist wordt in feite, dat is dan hoe het voor iedereen zal zijn. In wisselvallige omstandigheden is het nogal een grijs gebied, omdat je dan ondanks een dubbele gele vlag misschien toch nog sneller kunt zijn, maar met deze maatregel is het voor iedereen duidelijk en dat is denk ik wel nodig.”

Ook Yuki Tsunoda is een voorstander van de maatregel: “Je raakt volledig de kans kwijt om een rondetijd neer te zetten. In de meeste gevallen is dat goed”, vertelt de Japanner. “Het is nu duidelijk dat je tijd toch geschrapt zal worden bij dubbel geel, dus iedereen gaat automatisch van zijn gas. Dat komt de veiligheid ten goede, dus ik vind het een goed idee.”

