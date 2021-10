Verstappen populairste F1-coureur: “Belangrijk dat je authentiek bent”

Max Verstappen jaagt dit Formule 1-seizoen op zijn allereerste wereldtitel, maar heeft de eerste prijs van het jaar alvast te pakken - een populariteitstitel om precies te zijn. In de F1 Global Fan Survey van de Formule 1 en Motorsport Network is hij namelijk als meest populaire coureur uit de bus gekomen. "Dat was altijd al mijn doel in het leven, nu kan ik stoppen met de Formule 1! Dit is natuurlijk veel belangrijker dan het wereldkampioenschap", lacht Verstappen.

Ricciardo grapt: "Twaalf mensen vinden jou leuk"

De Nederlander zat in de persconferentie naast Daniel Ricciardo en de Australiër blijkt niet te beroerd om ook een duit in het zakje te doen. "Maar je weet dat er slechts twaalf mensen hebben gestemd hè?" De dynamiek tussen de voormalige teamgenoten was weer volop aanwezig in Austin, want Verstappen bleek gevat genoeg om te counteren. "Dat kan best kloppen ja, want dat zijn al mijn vrienden." In de realiteit hebben 167.000 F1-fans uit 187 verschillende landen meegedaan aan de enquête en hun stem uitgebracht.

Dat Verstappen aan het langste eind trekt, is in zekere zin wel opvallend. De Nederlander is doorgaans kort van stof en staat in tegenstelling tot Ricciardo of Lando Norris (nummer twee op de lijst) niet bekend als een ultieme gangmaker in persconferenties. "Nee, maar ik denk dat de mensen het heel belangrijk vinden dat je authentiek bent en gewoon jezelf bent. Dat je rechtdoorzee bent zeg maar en zegt wat je ergens van denkt. En zo ben ik. Natuurlijk vindt niet iedereen dat leuk, maar blijkbaar wel genoeg mensen." Los daarvan zit Verstappen er niet mee wat mensen van hem vinden. "Het is mooi dat fans op mij stemmen, maar daar ben ik hier niet voor. Ik ben hier om races te winnen en zo goed mogelijk te presteren. Maar goed, het is aardig om te weten dat twaalf mensen mij leuk vinden", vervolgt Verstappen weer met een lach.

'Moeten het doen met het huidige pakket'

Dat 'races winnen' moet overigens gebeuren met het pakket dat Red Bull momenteel heeft. Zoals Verstappen ook al tijdens het interview met Motorsport.com Nederland liet weten, komen er geen grote updates meer aan en ligt de focus op 2022. "Je moet op een gegeven moment natuurlijk keuzes maken en je op volgend jaar concentreren. Je kunt niet tot de laatste race doorontwikkelen. We moeten het doen met wat we op dit moment hebben en proberen daar het beste uit te halen." Dat geldt ook op motorisch vlak, waar Mercedes momenteel de overhand lijkt te hebben. "Meer dan dit hebben we niet, we zitten al aan de limiet."

Progressie moet dus komen uit een beter begrip van het eigen pakket en in dat opzicht heeft Verstappen best goede hoop. "Om te beginnen is het circuit hier anders en het asfalt ook. Bovendien heb ik in de simulator gezeten en voelde dat best goed aan. Ik denk dat we veel hebben geleerd van Turkije, al zullen we morgen pas zien of we met die ideeën in de goede richting werken." Daarbij wil Verstappen de blik vooral op het eigen team hebben en niet al te veel naar Mercedes kijken. "Ik maak me niet echt zorgen over de snelheid van Mercedes, aangezien wij daar toch niets aan kunnen veranderen. Wij moeten de focus puur op onszelf hebben en nog iets meer snelheid zien te vinden."

Video: Dubbelinterview met Max Verstappen en Sergio Perez