COTA-baas na kritiek: “Hobbels vormen geen probleem voor F1”

Diverse rijders uitten in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten zorgen over de staat van het asfalt. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly zei voorafgaand aan de race in Texas dat het een “behoorlijk gecompliceerd” zou worden vanwege de vele hobbels op het circuit. Eerder dit jaar reed de MotoGP al op COTA en ook daar waren de coureurs uitermate kritisch op de kwaliteit van de asfaltlaag. In de aanloop naar de Formule 1-race werden hobbels op bepaalde delen van de baan weggeschraapt.

Circuitbaas Bobby Epstein voorziet voor het aankomende weekend dan ook geen problemen. Toen Motorsport.com hem vroeg naar de situatie, antwoordde hij: “Gasly kan dan wel wat gezegd hebben, hij heeft nog niet op de baan gereden. De hobbels vormen helemaal geen probleem voor de F1-wagens. En Michael Masi [F1-wedstrijdleider] heeft mensen hierheen gestuurd. Zij hebben de situatie bekeken en ze hebben ons gevraagd twee of drie zorgelijke delen aan te pakken. Dat werk is begin deze week al verricht. Het is dus nog steeds een probleem voor tweewielers, maar niet voor auto’s. Als je Gasly na de training ernaar vraagt, denk ik dat hij zal zeggen dat hij op veel slechter asfalt gereden heeft dan dit. Vraag hem eens hoe Monaco was.”

Het circuit zal in april een volledig nieuwe asfaltlaag krijgen, zodat ook de MotoGP er weer goed kan racen. Het aanhoudende probleem in Austin heeft te maken met de ondergrond. Het complex is gebouwd op een zachte bodem die licht verzakt, wat zorgt voor oneffenheden in de asfaltlaag.

