Mercedes wil beter omgaan met ‘onzekere contractsituatie’ Bottas

Bottas begint volgend jaar aan zijn vierde seizoen bij Mercedes, maar zat deze zomer lange tijd in de wachtkamer. Wolff en de zijnen overwogen of Bottas behouden moest blijven of dat het jonge talent Esteban Ocon promotie verdiende. Sinds Bottas in 2017 bij het team kwam, heeft hij altijd een jaarcontract voorgeschoteld gekregen. De Fin kon niet ontkennen dat de situatie gedurende de zomermaanden toch van invloed was op zijn prestaties.

“Er was op een gegeven moment wel wat onzekerheid over 2020”, erkent Bottas. “En dan beginnen de geruchten ook. Ik had geen idee wat er zou gebeuren, ik kon alleen maar afwachten. Als atleet, als coureur is dat geen ideale situatie. Je bent niet helemaal gefocust op je werk en je bent er onbewust toch mee bezig. Het heeft op mentaal vlak zeker invloed en dat maakt het lastig. Als je dat gedurende je carrière meemaakt, begint het toch aan je te vreten. Het is heel fijn om uiteindelijk een contract te tekenen, maar ik weet nu al dat het volgend jaar hetzelfde liedje zal zijn. Ik maak me op dit moment geen zorgen, ik geniet van het rijden en het samenwerken met het team. Ik hoop dat zij dat ook waarderen.”

Mercedes maakte de contractverlenging van Bottas in aanloop naar de Belgische GP bekend, toen de Formule 1 terugkeerde van de zomervakantie. Bottas scoorde in de eerste seizoenshelft twee overwinningen en vier pole-positions, maar had toch al een achterstand van 62 punten op teamgenoot Hamilton. Ook na de zomerstop heeft Bottas nog twee races gewonnen en zijn achterstand op Hamilton liep terug tot 57 punten. Daarmee is de coureur bezig aan zijn beste seizoen bij Mercedes.

Teambaas Wolff gelooft dat hij in het vervolg beter om kan gaan met Bottas, die net als Lewis Hamilton voor 2021 weer om de onderhandelingstafel moet. Ook Max Verstappen en de Ferrari-coureurs hebben aflopende contracten in 2020. “We kunnen beter omgaan met Valtteri”, gaf Wolff toe. “Met de kennis van nu kun je zeggen dat het invloed heeft gehad. Ik wil daar in het vervolg rekening mee houden, dat kan gewoon beter. Ik denk dat de deur voor 2021 open staat, niemand heeft een contract. Dat maakt het spannend en ik denk dat de stoelendans snel gaat beginnen.”

Met medewerking van Scott Mitchell