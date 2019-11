7 november 1993: De laatste zege van Ayrton Senna

Het seizoen 1993 volgde een vergelijkbaar stramien als dat van het jaar daarvoor, met een complete dominantie voor Williams. Wereldkampioen Nigel Mansell vertrok na een meningsverschil met teameigenaar Frank Williams naar de IndyCar, Alain Prost kwam terug uit een sabbatical om zijn plaats in te nemen en pakte met grote overmacht de wereldtitel.

Toch liep het ook tussen Prost en Williams fout toen werd aangekondigd dat Ayrton Senna vanaf 1994 bij het team zou komen. Prost trok zijn conclusies en kondigde voor de tweede keer zijn afscheid aan.

De dominantie van Williams was zo groot dat het team in de eerste 15 races telkens op pole mocht beginnen. Dertien poles gingen naar Prost en tweemaal startte Damon Hill vanaf de eerste plaats. De Britse formatie kon dus een unieke reeks neerzetten door ook in de afsluitende Grand Prix van Australië in Adelaide de pole te pakken. Daar stak Senna echter een stokje voor. Met zijn eerste pole in 24 races verwees hij Prost en Hill op vier tienden terug naar de tweede en derde plaats.

De verzoening tussen Senna en Prost op het podium

Senna had dat seizoen al vier keer gewonnen: een keer na een valse start van Prost in Monaco en drie keer in natte omstandigheden. De regenrace in Donington zit nog steeds rotsvast in het collectieve geheugen. Op het droge was de Williams-Renault van vooral Prost te snel voor de McLaren met de klantenmotor van Ford, een V8-motor die niet kon opboksen tegen de de facto fabrieksmotor van Benetton en al helemaal niet tegen de V10 van Renault.

In de afsluitende race in Adelaide was Senna echter de beste in een droge race. Hij hield Prost achter zich en kwam uiteindelijk met een voorsprong van negen seconden op zijn aartsrivaal over de finish. De race bleek het einde van een tijdperk. Op het podium ontdooide de bittere rivaliteit tussen de twee tenoren toen Senna Prost de hand reikte (zie foto boven). Geen van de twee kampioenen zou ooit nog op een podium staan.

Bekijk alle overwinningen van Ayrton Senna