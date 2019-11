Poll: Wie is de grootste F1-coureur aller tijden?

Rijders en tijdperken vergelijken is moeilijk, maar op basis van de statistieken kunnen we toch een poging wagen.

Wat het aantal wereldtitels en overwinningen betreft blijft Michael Schumacher nog zeker een jaar de meest succesvolle rijder in de Formule 1-geschiedenis. Met zeven titels staat hij bovenaan. Qua aantal overwinningen heeft hij momenteel nog een voorsprong van acht stuks op Lewis Hamilton.

In het voordeel van Lewis Hamilton pleit dan weer dat hij veel minder races op de teller heeft dan Schumacher, die een weinig succesvol verlengstuk aan zijn carrière breidde bij Mercedes. Hamilton heeft in 248 races wel een fabelachtig aantal van 87 pole-positions behaald, ruim meer dan wie ook. Inclusief zijn grote idool Ayrton Senna, wiens record hij in 2017 verbrak. Hamilton won procentueel gezien ook een groter deel van de races waarin hij aan de start kwam.

Wat die laatste statistiek betreft is Juan Manuel Fangio onnavolgbaar. De legendarische Argentijn won bijna de helft van de races waaraan hij deelnam, sensationele cijfers. In de tijd van Fangio telde er slechts een achttal Grands Prix mee voor het wereldkampioenschap. Toen Fangio na zijn vijfde wereldtitel de Formule 1 vaarwel zei, had hij dan ook nog maar 51 races op de teller.

Tot slot breken de fans van Ayrton Senna en Alain Prost ook graag een lans voor hun held. Geen van de twee kan tippen aan de statistieken van een Hamilton, Schumacher of Fangio, maar dat komt natuurlijk omdat ze het jarenlang tegen elkaar opnamen en onderling de buit verdeelden. Vooral Senna spreekt tot de verbeelding omdat hij ook races won in minderwaardig materiaal, zowel in de beginjaren als in 1993. Bovendien overleed hij op 34-jarige leeftijd in het harnas, en weten we niet hoeveel titels, races en poles hij nog had kunnen behalen bij Williams en - wie weet - Ferrari, voor wie hij mogelijk vanaf 1995 zou gaan rijden.

Stem hier in onze poll