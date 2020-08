Mercedes: ‘Onwaarschijnlijk’ dat problemen met banden zijn opgelost

Hamilton won op 2 augustus ondanks een lekke band nipt de Britse Grand Prix, maar een week later – tijdens de 70th Anniversary GP op hetzelfde circuit – werd Mercedes de oren gewassen door Red Bull en Max Verstappen. De oorzaak was een mix van hoge baantemperaturen, de extreme slijtage van de zachtere banden onder de Mercedes W11 en een veel beter bandenmanagement van Verstappen. Menigeen had verwacht dat Mercedes ook in Spanje problemen zou ondervinden met het rubber van Pirelli, maar tot ieders verbazing reed Hamilton zondag zonder enige problemen naar zijn 88ste overwinning in de Formule 1.

Mercedes-ingenieur James Vowles waakt echter voor al te veel optimisme. Volgens de chef van de afdeling strategie is het “onwaarschijnlijk” dat de problemen met de banden definitief verleden tijd zijn. “Uiteraard was er na Silverstone veel aandacht voor de banden, het bandenmanagement en de oververhitting die we tijdens die race ondervonden, inclusief de blaren”, licht Vowles in een video van Mercedes toe. “We hadden maar een paar dagen om het op te lossen en het is duidelijk dat je tussen twee races niet je hele auto kan aanpassen. Barcelona is een wat ander circuit: er is meer downforce en we rijden er met een grotere vleugel dan op Silverstone, maar anders dan dat kun je niet het hele ontwerp van je auto omgooien. Je moet het dus doen met wat je hebt en dat is de set-up en het bandenmanagement.”

Het probleem bij de analyse was dat Mercedes niet terug kon naar Silverstone om een en ander te testen, vervolgt Vowles. “We kwamen er achter dat er een paar zaken waren die we op Silverstone niet optimaal hebben benut en die we anders hadden gedaan als we er nog een keer konden rijden, maar het probleem is dat als je niet nog een keer op hetzelfde circuit en onder dezelfde omstandigheden racet, je dat niet kunt valideren.”

Mercedes moest dus naar Barcelona afreizen in de wetenschap dat er aanpassingen nodig waren zonder te weten of die ook daadwerkelijk zouden werken. “Toen we in Barcelona aankwamen hebben we wat zaken veranderd aan de set-up en wat aanpassingen gemaakt aan hoe we het weekend zouden aanpakken en de banden zouden gebruiken. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat het ongelooflijke werk dat er in de loop van die paar dagen is gedaan, tijdens de race echt goed heeft uitgepakt. We konden de banden sparen, net als Verstappen. Maar als we ze nodig hadden voor wat extra vermogen dan kon dat ook. Dat is een ongelooflijke verandering ten opzichte van waar we zeven dagen eerder waren.”

Toch denkt Vowles niet dat Mercedes nu het ei van Columbus heeft gevonden. “Zijn de problemen opgelost? Dat is onwaarschijnlijk. De situatie op Silverstone was anders dan die in Barcelona. We moeten blijven leren en verbeteren. Maar ik ben blij te kunnen melden dat de omstandigheden in Barcelona tot de moeilijkste behoorden die we dit seizoen hebben gehad. Het was warm en broeiend en de realiteit is dat we in die condities prima presteerden.”

De debrief van Mercedes-strategist James Vowles