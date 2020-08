Hakkinen: Verstappen kan van geringste Mercedes-fout profiteren

Regerend Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton staat op dit moment eenzaam aan de leiding in het kampioenschap, maar daarachter heeft Valtteri Bottas een paar steken laten vallen. Hij staat zodoende achter Verstappen in het kampioenschap. Datzelfde gebeurde ook tijdens de Spaanse GP. Bottas was in principe sneller dan de Nederlander, maar dankzij een slimme strategie bleef Verstappen ervoor. Hakkinen vindt dit een belangrijk aspect voor de komende races. “Dit was niet een echte klassieker die we gezien hebben, maar het was wel interessant om te zien hoe Max de beide Mercedes-rijders kon splitten en ze weerstand kon bieden”, schreef Hakkinen in zijn column op Unibet. “Hij staat bij Red Bull duidelijk op een ander niveau dan zijn teamgenoot Alex Albon, zeker in de kwalificatie. Hij staat nu tweede in het kampioenschap en Max is klaar om te profiteren als het team of de rijders van Mercedes een fout maken.”

Hakkinens landgenoot Bottas was na afloop van de race gefrustreerd, een gevoel waar de wereldkampioen van 1998 en 1999 zich goed in kan vinden. “Hij maakte geen goede start en werd in de eerste bocht aangevallen door Lance Stroll”, vervolgde Hakkinen. “Het is altijd frustrerend om bij de start terrein te verliezen, maar het is op Barcelona moeilijk inhalen en dat zorgde ervoor dat Valtteri hard moest werken om die plek op Max goed te maken. Hij was sneller dan Max, maar de inhaalactie was niet mogelijk tenzij het team de juiste strategie had gebruikt. Red Bull reageerde goed en verdedigde de positie perfect. De beslissing van Mercedes hem Valtteri een set zachte banden te geven en op die manier aan te vallen was de verkeerde, Lewis toonde dat aan door een set mediums in zijn laatste stint te gebruiken.”

In het wereldkampioenschap heeft Hamilton nu een voorsprong van 37 punten op Verstappen. Bottas staat op zijn beurt op 6 punten van de Limburger.