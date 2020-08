Wereldtitel voor Verstappen realistisch? 'Natuurlijk', zegt Marko

Lewis Hamilton won afgelopen weekend in Spanje zijn vierde Grand Prix van een seizoen dat pas zes races oud is. De twee overige races werden een prooi voor Verstappen en Valtteri Bottas, maar die beiden staan in de rangschikking alweer een straatlengte achter op de regerend wereldkampioen uit Engeland.

Voorafgaand aan dit seizoen was Red Bull nog optimistisch: het team had stappen gezet en sprak de wens uit om Verstappen dit jaar de jongste wereldkampioen aller tijden te maken. Volgens Marko is er aan die wens en de kans dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren niets veranderd, ook niet nu Mercedes opnieuw een monster van een auto heeft gebouwd. “We presteerden in Spanje onder ons kunnen. We zaten vrijdag met onze long-runs op het niveau van Mercedes. Alleen tijdens de race werden op beide compounds de achterbanden veel te heet waarop we dus ons tempo moesten aanpassen. Bij Alex Albon was dat zelfs nog erger dan bij Max Verstappen omdat bij hem ook met de set-up iets was misgegaan.”

Met het tempo zit het dus wel goed en daarbij komt dat vanaf België de 'party modes' door de FIA zijn verboden, vervolgt Marko. “Die motorinstellingen hebben niet alleen invloed op de kwalificatie, maar zijn ook van belang tijdens de in- en out-laps [voor en na een pitstop] en bij inhaalmanoeuvres.”

Marko verwacht dus dat Red Bull in Spa dichterbij Mercedes zal staan. “Inderdaad, hoewel we nog wel nadeel hebben van ons ophangingssysteem. Die is wat onvoorspelbaar omdat de data uit de windtunnel niet helemaal overeenkomt met die van het circuit. Maar daar werken we hard aan. We nemen nieuwe onderdelen mee naar België, die moeten de stabiliteit verbeteren.”

Zaken als een verbod op party modes en updates aan de RB16 moeten Verstappen en Red Bull dus voorbij helpen aan Hamilton, maar de Engelsman zou ook wel eens wat minder geluk mogen hebben, stelt Marko. “Nou ja, dat hij in Silverstone nog met een kapotte band over de finish weet te geraken of dat hij in Barcelona over stukken carbon rijdt, maar niets beschadigt. Dat houdt natuurlijk een keer op.”

Het doel is dan ook om Mercedes zoveel mogelijk onder druk te zetten en tot fouten te dwingen. “We moeten Mercedes uitdagen”, besluit Marko.