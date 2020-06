Verstappen jongste wereldkampioen? "Hij is dé uitdager van Mercedes"

"We hebben hier lang naartoe gewerkt, maar kregen telkens met tegenslag te maken", reageert Marko op de vraag of Verstappen eind 2020 de jongste wereldkampioen is. Met het 'lang werken' wijst Marko onder meer op de persoonlijke ontwikkeling van de Limburger, die in de beginjaren nog wat druistig was maar inmiddels de benodigde ervaring heeft. Daarnaast heeft Red Bull zelf stappen ook gezet. "Nu hebben we een solide motorleverancier en we hebben zelf geleerd van onze fouten uit het verleden. Dat kwam er eigenlijk op neer dat we pas halverwege het seizoen competitief waren. Nu beginnen we het seizoen pas halverwege en is onze voorbereiding ook wezenlijk beter geweest."

Daar komt nog bij dat de kalender niet bepaald nadelig lijkt voor Red Bull. Het F1-seizoen begint immers met races op de Red Bull Ring, een circuit waarop Verstappen de afgelopen twee jaren won. "Mercedes was hier nooit zo sterk, ze hebben hier altijd problemen gehad. En onze Honda-motor werkt juist goed op hoogte", vervolgt Marko in gesprek met RTL Duitsland. "Maar verder weten we eigenlijk nog niets over de krachtsverhoudingen. De wintertests zijn altijd wat misleidend. Daar kunnen we zoals bekend niet veel uit afleiden en de race in Melbourne heeft niet plaatsgevonden. We komen hier met updates aan die nog niet zijn getest, eigenlijk slaat iedereen twee stappen over."

Het is dus lastig om in te schatten hoe alle teams er precies voor staan. Toch heeft Marko al wel een idee. In zijn ogen blijft Mercedes favoriet, maar wel met Red Bull er vlak achter. Als een jager met de prooi in zicht. "We weten nu alleen dat Ferrari bij de wintertests niet op het niveau van Mercedes en Red Bull zat, maar misschien hebben ze in de tussentijd wel een inhaalslag gemaakt." Dat laatste is echter onwaarschijnlijk, allereerst door de shutdown en ten tweede doordat Mattia Binotto zijn manschappen intern al heeft gewaarschuwd voor een zwaar seizoen. Zo weet ook Marko: "Mercedes en Hamilton zijn duidelijk de favorieten, maar wij zien onszelf zeker als de eerste en voornaamste uitdager." Het uitgangspunt voor Verstappen zou dus beter moeten zijn dan voorheen. En dat in het laatste kalenderjaar waarin hij zichzelf tot jongste wereldkampioen kan kronen.

Met medewerking van Christian Nimmervoll

VIDEO: Verstappen voor het eerst in de actie met de nieuwe Red Bull