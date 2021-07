Mercedes lijkt keuze te hebben gemaakt: Wolff hint op komst Russell

Nadat eerder deze maand bekend werd dat Lewis Hamilton twee jaar langer bij het merk met de ster blijft rijden, is de grote vraag wie vanaf volgend seizoen zijn teamgenoot zal worden. De keuze bij Mercedes gaat tussen Valtteri Bottas en George Russell. Die laatste weet zo'n beetje in zijn eentje Williams uit het slop te trekken en lijkt dus de logische keuze voor de toekomst, geeft teambaas Toto Wolff in een video-interview met RTL Duitsland toe. “We zien zijn buitengewone prestaties, maar we zien ook dat hij hier en daar fouten heeft gemaakt wat natuurlijk normaal is voor iemand die pas 22 jaar – of nu 23 jaar – oud is”, corrigeert Wolff zichzelf. “Hij heeft alles in zich om wereldkampioen te worden, maar we moeten behoedzaam met hem omgaan en dat hebben we gedaan.”

“We zullen zien welke beslissing we nemen – of al genomen hebben – maar nog niet hebben verteld”, vervolgt Wolff met een glimlach rond zijn mond, die er op lijkt te hinten dat Bottas volgend jaar zal moeten vertrekken. Wanneer Wolff vervolgens zegt dat hij “helaas nog geen nieuws heeft” geeft hij een grote knipoog om daar direct aan toe te voegen dat het ongelooflijk moeilijk is om iemand te vertellen dat hij plaats zal moeten maken. “Uiteindelijk is het belangrijk dat we voor allebei een toekomst hebben en beiden verdienen het om in een zo goed mogelijke auto te zitten. Dat zullen we met hen bespreken. Maar het is ongelooflijk moeilijk. We kennen elkaar goed en hebben een vertrouwensband met onze coureurs. Om ze dan te moeten te zeggen ‘Dat was het’ is een hele lastige discussie en iets wat je liever niet wilt doen. Maar het is nu eenmaal mijn rol [binnen het team] dat ik ook de onaangename gesprekken moet voeren en moet doen wat goed is voor het team.”

Wat bij het doorhakken van de knoop meespeelt, is dat Mercedes met Red Bull Racing verwikkeld is in een ongelooflijk spannende strijd om het kampioenschap. Om die strijd te winnen heeft de stal uit Brackley Bottas hard nodig. “We moeten er voor zorgen dat beide coureurs tot het laatste moment gemotiveerd blijven”, besluit Wolff. “Het constructeurskampioenschap is voor ons als fabrieksteam ongelooflijk belangrijk en daarom moeten we er voor zorgen dat allebei de coureurs hun kop erbij houden.”