Mugello uitgeroepen tot het meest duurzame circuit ter wereld

Het onderzoek werd vorig jaar tussen augustus en december uitgevoerd, woensdag werden de uitkomsten gepresenteerd. Het doel is om er een jaarlijks rapport van te maken om te zien hoe circuits zich verbeteren. In totaal zijn er 96 permanente circuits geanalyseerd voor het rapport, slechts 31 van hen hebben op het gebied van duurzaamheid enig bewijs kunnen leveren van de activiteiten.

Het meest duurzame is circuit is Mugello in Italië, vorig jaar gastheer van de Toscaanse Grand Prix voor de Formule 1 en een vaste klant op de MotoGP-kalender. Mugello wordt 100 procent gerund op duurzame energie, een kwart van de benodigde energie wordt door middel van eigen zonnepanelen opgewekt. Ook wordt het regenwater opgevangen voor het gebruik in de toiletten en het onderhouden van het irrigatiesysteem. Ook zijn er verschillende waterpunten beschikbaar op het circuit waar fans en personeel van het circuit en de teams water kunnen tappen. Daarmee wordt het gebruik van plastic flessen ingeperkt. Mugello scoorde 48/100 punten, voor Barcelona (38/100) en Paul Ricard (33/100). Deze circuits hebben nu drie sterren gekregen.

Drie Nederlandse circuits zijn meegenomen in het onderzoek. Circuit Zandvoort, waar dit jaar voor het eerst in 36 jaar weer een Grand Prix gehouden wordt, haalde geen enkele ster. Ook het TT Circuit in Assen en Raceway Venray hebben geen sterren behaald. In België heeft Circuit Zolder een ster gekregen, Circuit Spa-Francorchamps is wel op nul sterren bleven steken. Van de andere permanente Formule 1-circuits op de kalender hebben slechts vier een ster gekregen. Silverstone, Hungaroring, Monza en het Circuit of the Americas kwamen in aanmerking voor die ene ster. Vanwege de tijdelijke aard worden stratencircuits niet beoordeeld.

Dr. Cristiana Pace, die zich namens de FIA bezighoudt met milieu en duurzaamheid, gelooft dat het rapport de deuren opent voor circuits om in de toekomst beter te presteren. “Het is vaak voorgekomen dat de motorsportindustrie verdacht is van greenwashing, waarbij stakeholders mooie woorden uitspreken en vervolgens niets doen”, zei ze. “Met deze index hebben circuits op basis van de data en een goed ontwikkeld raamwerk een aardig idee om tot een verbetering te komen. Uiteindelijk kan dat omgezet worden in acties en verandering. De tijd dat we dit soort dingen niet serieus hoefden te nemen, is voorbij.”

Hoe F1-circuits scoren op het gebied van duurzaamheid

Bahrain International Circuit - 0/4

Autodromo Enzo E Dino Ferrari - 0/4

Autódromo Internacional do Algarve - 0/4

Circuit de Barcelona-Catalunya - 3/4

Circuit de Monaco - Geen data beschikbaar

Baku City Circuit -Geen data beschikbaar

Circuit Paul Ricard - 3/4

Red Bull Ring - 0/4

Silverstone Circuit - 1/4

Hungaroring -1/4

Circuit de Spa-Francorchamps - 0/4

Circuit Zandvoort - 0/4

Autodromo Nazionale Monza - 1/4

Sochi Autodrom -Geen data beschikbaar

Intercity Istanbul Park - 0/4

Suzuka International Racing Course - 0/4

Circuit of the Americas - 1/4

Autodromo Hermanos Rodríguez - 0/4

Autodromo Jose Carlos Pace - 0/4

Jeddah Street Circuit -Geen data beschikbaar

Yas Marina Circuit - 0/4