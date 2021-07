Was het contact tussen de titelprotagonisten onvermijdelijk? In retrospect valt die vraag met ‘ja’ te beantwoorden, al hebben beide coureurs in de weken voor Silverstone veel respect voor elkaar getoond. Na de clash lijkt het een gevalletje ‘gloves off’ te worden, zoals dat tussen Christian Horner en Toto Wolff al langer het geval is. Het is eigenlijk nog een understatement om te stellen dat de verhoudingen op scherp zijn gezet. Beide kampen gaan er met gestrekt been in waardoor er voor nuance nog maar weinig plaats lijkt, ook online. Maar wat zijn die genuanceerde verhalen van beide teams en wat zegt het besluit van de stewards?

Het verhaal van Red Bull laat zich raden. Na de race sprak Verstappen van ‘een gevaarlijke move’ en ging Helmut Marko nog een stapje verder door de actie moorddadig te noemen. De Oostenrijker wil een schorsing zien. Het is hier interessanter om die media-uitlatingen even achter ons te laten en terug te gaan naar wat Christian Horner aan de wedstrijdleiding heeft meegegeven. De teambaas richtte zich middels de FIA-radio meteen tot Michael Masi en is nadien – in navolging van Toto Wolff – zelf naar de stewards gegaan. Het verhaal van de Brit is tamelijk helder: “Iedere coureur die ooit op Silverstone heeft gereden, weet dat je niet kunt inhalen aan de binnenkant van Copse Corner. De bocht was honderd procent voor Max. In mijn optiek treft Hamilton de volledige blaam. Hij had nooit in die positie moeten komen.”

Met die laatste woorden geeft Horner aan dat Copse dermate snel is – volgas in een moderne Formule 1-auto – dat er eigenlijk maar één lijn mogelijk is. Het betrof niet de lijn van Hamilton en onbewust heeft de Mercedes-coureur dat later in de race ook aangetoond. In duel met Charles Leclerc belandde hij wederom aan de binnenkant en deed hij wél wat je in die positie moet doen: liften en eieren voor je geld kiezen. Oftewel: je moet om te beginnen helemaal niet aan de binnenkant belanden voor het ingaan van Copse en als je er eenmaal zit, dan blijven er weinig andere opties over dan het verlies nemen. Dit heeft meegewogen in het besluit van de wedstrijdleiding, al draaide dat verdict ook nog om andere aspecten. Zo voegde Horner aan zijn pleidooi toe: “Kijk Michael, hij zat er bij die bocht absoluut niet naast.”

Wat heeft Wolff precies gestuurd?

Die woorden zijn in de afhandeling heel belangrijk gebleken en hebben Wolff in de (virtuele) pen doen klimmen. De Oostenrijker – en daarmee heel Mercedes – is namelijk van mening dat een coureur aan de binnenkant er niet volledig naast hoeft te zitten. Het is de kern van een veelbesproken e-mail die Toto Wolff tijdens de race naar Masi heeft gestuurd. Het bericht bevat een graphic die is ingezien door Motorsport.com Nederland, al wordt het origineel op verzoek van de bron niet openbaar gedeeld. Wel is hieronder een eigen en versimpelde weergave te zien van hetgeen Wolff naar de wedstrijdleiding heeft gestuurd:

Vervolgens is de Oostenrijker zelf naar de stewards gegaan om dit verhaal kenbaar te maken. In reactie op de woorden van Horner (‘he was never anywhere near alongside’) zijn er veel beelden gedeeld waaruit blijkt dat Hamilton er inderdaad niet volledig naast zat en Verstappen recht had op de bocht. De verdediging van Wolff bestrijdt vooral dat laatste punt. De Mercedes-teambaas wil met het verstuurde document laten zien dat de coureur aan de binnenkant er niet volledig naast hoeft te zitten om een recht op de bocht te kunnen claimen. Daar bestaan geen publiekelijk toegankelijke documenten voor, maar wel richtlijnen die naar de stewards worden gestuurd. Het document van Wolff beroept zich daarop.

Zo zou een coureur die inhaalt aan de binnenkant er volgens hem alleen ‘significant’ naast hoeven zitten. Bij een inhaalactie via de buitenkant, zoals we in Oostenrijk hebben gezien, is dat anders. Daar moet een coureur er wel volledig naast zitten om een vergelijkbaar recht te kunnen claimen, hetgeen in de praktijk betekent dat de tegenstrever een autobreedte ruimte moet laten. Dat is ook meteen de reden dat Lando Norris en Sergio Perez zijn bestraft in Spielberg. Bij een inhaalactie aan de binnenkant is het anders en is een ‘significant overlap’ voldoende om dat af te dwingen, zo heeft Wolff bij Masi en de stewards betoogd.

Er zitten echter twee addertjes onder het gras in dit verhaal. Om te beginnen: wat geldt dan als ‘significant’ en wat niet? Dat wordt niet duidelijk vermeld, al stelt Mercedes dat halverwege de auto van een tegenstrever zitten, voldoende zou moeten zijn. Of zoals Andrew Shovlin het namens dat team onder woorden brengt: “Als je kijkt naar de richtlijnen die stewards hebben om de schuldvraag te beantwoorden, dan zat Lewis er ver genoeg naast en had Max ruimte moeten laten. Max rijdt sowieso erg agressief en het was onvermijdelijk dat het op een dag verkeerd zou gaan”, aldus Shovlin. "Als jullie de sprintrace nog eens terugkijken of die eerste ronde van de gewone race, dan moest Lewis constant liften om een ongeluk te voorkomen.” De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat Mercedes sneller was op rechte stukken en Red Bull in de bochten. Het is daarom bepaald niet uit te sluiten dat Hamilton coûte que coûte iets wilde forceren op dat rechte stuk, voordat de RB16B weg kon rijden in Maggotts and Becketts

Het tweede addertje is dat een ‘significant overlap’ nog geen vrijbrief is om de bocht te claimen. Zo staat er in het document van de stewards duidelijk bij dat de coureur aan de binnenkant alleen maar rechten heeft als hij de bocht ‘cleanly’ kan halen. Dat was volgens de stewards niet het geval bij de actie van Hamilton op Verstappen. Hij zat dermate ver van de apex en de snelheid lag dermate hoog, dat Hamilton de bocht volgens de wedstrijdleiding niet had kunnen halen. Zoals gezegd heeft het latere liften in gevecht met Leclerc dat eigenlijk bevestigd.

Bovendien vergeet Mercedes te vermelden dat het verstuurde document vooral van toepassing is op bochten met een serieuze remzone. Dan kun je de auto er immers naast zetten en gaan de genoemde theorieën helemaal op. Het valt echter zeer te betwijfelen of dat in een bloedsnelle bocht als Copse ook het geval is. De risicofactor ligt dan vele malen hoger en daar dient de aanvallende partij rekening mee te houden.

Stewards maken een weging tussen factoren, maar strafmaat laag

Dat laatste maakt samen met het niet halen van de bocht dat de stewards de schuld grotendeels bij Hamilton leggen. Het woord grotendeels is van belang bij het vaststellen van de strafmaat. Zo valt in het uiteindelijke verdict te lezen: “Car 44 is judged predominantly at fault.” Het is een verschil met bijvoorbeeld het incident op zaterdag tussen George Russell en Carlos Sainz, waarna de wedstrijdleiding liet weten: “Car 63 is judged at fault for the incident.” Zie hier het verschil tussen volledig de schuld krijgen of het grootste gedeelte van de schuld krijgen. De stewards hebben alleen niet duidelijk gemaakt hoe zij de verhoudingen bij het incident tussen Hamilton en Verstappen precies zien. ‘Predominantly’ is immers een wijd begrip, gaat het in de ogen van de stewards dan om 60-40 of is de verdeling 95-5 procent? Dat is jammer genoeg niet aangegeven en blijft dus gissen.

Wel is duidelijk dat de stewards met een tijdstraf van tien seconden voor de op één na lichtste straf hebben gekozen. Dat is een weging geweest tussen enerzijds de feiten dat Hamilton de bocht niet kon halen en dat het in Copse schier onmogelijk inhalen is en anderzijds de verdediging van Wolff met het besproken document. Met die weging had de wedstrijdleiding overigens ook moeiteloos voor een 'stop-and-go penalty' kunnen en eigenlijk zelfs moeten gaan. Of zoals Horner het nu stelt: "The punishment doesn't fit the crime." De stewards zeggen in het verweer alleen naar het incident zelf te kijken en niet naar de gevolgen. Dat klopt volgens de letter van de wet wel, maar blijft enigszins krom en heeft bijzonder veel kwaad bloed gezet bij Red Bull. Want levert zo’n actie in Copse niet automatisch een extreme impact op en zijn oorzaak en gevolg daardoor niet onlosmakelijk met elkaar verbonden? Red Bull beantwoordt beide vragen met ‘ja’ en laat inmiddels een advocaat naar de zaak kijken.

Des te meer doordat de druiven erg zuur zijn voor het team uit Milton Keynes. Niet alleen wist Hamilton de race met veel geluk te winnen, maar er ligt ook een bonnetje van minimaal 750.000 euro én het is nog onbekend of de Honda-motor in het restant van dit seizoen nog te gebruiken is. Door het budgetplafond en een beperkt aantal motoren per seizoen kan dit erg kostbaar blijken. Martin Brundle heeft al van Red Bull gehoord dat het team extra data heeft waaruit blijkt dat Hamilton de bocht inderdaad nooit had kunnen halen. Met die data zou het team van Verstappen naar de FIA kunnen stappen, om de bovenstaande weging anders uit te laten vallen. Oftewel: met ‘nieuw’ bewijs hopen dat de eerstgenoemde factoren zwaarder gaan wegen dan het briefje van Toto. Het valt te bezien of dat echt tot een ander verdict gaat leiden – die kans lijkt klein – maar wat wel overduidelijk is: het laatste restje vriendschappelijke dat deze titelstrijd nog kende, is nu voorgoed verdwenen. Het is op en naast de baan ‘gloves off’.

