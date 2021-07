Het was begin 2021 lang onzeker of Lewis Hamilton dit jaar nog in de Formule 1 te bewonderen zou zijn. De onderhandelingen met Mercedes verliepen moeizaam en traag, maar in februari tekende de Brit een contract voor slechts één jaar. Wel spraken beide partijen destijds de intentie uit om ook na 2021 te blijven samenwerken. Nu is duidelijk dat dit ook echt gaat gebeuren. Zaterdagochtend kondigde Mercedes aan dat Hamilton zijn contract met twee jaar heeft verlengd. Daardoor blijft hij tot eind 2023 aan de renstal verbonden.

Hamilton racet sinds 2013 voor Mercedes, nadat hij zijn eerste zes F1-seizoenen doorbracht bij McLaren. “Het is moeilijk te geloven dat ik al bijna negen jaar samenwerk met dit geweldige team. Ik kijk er enorm naar uit at we ons partnerschap nog twee jaar voort gaan zetten”, zei de coureur uit Stevenage bij de bekendmaking van zijn nieuwe overeenkomst. “We hebben samen enorm veel bereikt, maar zowel op als naast de baan hebben we nog veel meer te bereiken. Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar hoe Mercedes mij gesteund heeft in mijn drive om de sport diverser en gelijker te maken. Ze hebben zichzelf verantwoordelijk gehouden en belangrijke stappen gezet om een diverser team en een inclusievere omgeving te creëren. Dank aan alle toegewijde mensen bij Mercedes wier harde werk dit allemaal mogelijk maakt en aan de Raad van Bestuur voor hun voortdurende vertrouwen in mij. We gaan qua auto’s een nieuw tijdperk in en dat wordt uitdagend en spannend. Ik kan niet wachten om te zien wat we samen nog kunnen bereiken.”

Wie wordt Hamiltons teamgenoot?

Mercedes heeft met het nieuwe contract van Hamilton het eerste puzzelstukje gelegd wat betreft het rijdersduo voor 2022. Het is nog onduidelijk wie de teamgenoot wordt van de zevenvoudig wereldkampioen. Het contract van huidige teamgenoot Valtteri Bottas loopt aan het eind van dit jaar af en hij is vanzelfsprekend een van de kandidaten voor het zitje. Dat geldt ook voor Williams-coureur George Russell, die tijdens de GP van Sakhir een ijzersterke indruk maakte als invaller bij Mercedes. De voorkeur van Hamilton lijkt uit te gaan naar zijn huidige stalgenoot. “Valtteri is nu mijn teamgenoot en we hebben beiden onze ups en downs gehad in onze carrière. Maar hij is een geweldige teamgenoot en ik vind niet dat dit noodzakelijkerwijs moet veranderen. Valtteri is mijn beste teamgenoot tot nu toe en dan bedoel ik niet alleen qua prestaties.”