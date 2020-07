Hamilton: Red Bull en Verstappen dit jaar onze grootste uitdagers

De F1-reglementen blijven dit jaar stabiel en de topteams schuiven gestaag naar elkaar toe. Die combinatie lijkt het seizoen 2020 op voorhand tot een zeer interessante jaargang te maken, met spanning aan de kop. Dat Mercedes weer als favoriet begint staat buiten kijf, maar daarnaast zijn vele ogen op Red Bull gericht - als voornaamste uitdager. Zo ook die van regerend en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Red Bull zag er zeer sterk uit tijdens de wintertests. Afgaande op die testdagen denk ik dat de drie topteams sowieso erg aan elkaar gewaagd zijn, al is mijn persoonlijke inschatting dat Red Bull nog wel het dichtst bij ons zit", beantwoordt Hamilton de vraag van Motorsport.com. "Max wordt persoonlijk ook ieder jaar beter en beter, dus ik verwacht zeker dat zij [Red Bull] dit jaar geduchte tegenstanders van ons worden." Die laatste woorden hebben al helemaal betrekking op de races in het Oostenrijkse Spielberg, een geliefd jachtterrein voor Red Bull. "Op dit circuit zijn ze altijd erg sterk, de eerste twee races gaan daardoor zeker een uitdaging voor ons worden", vervolgt Hamilton.

Mercedes worstelde de afgelopen jaren zelf nog behoorlijk op de Red Bull Ring, maar desondanks is er ditmaal reden tot iets meer optimisme. Voor problemen door hoge temperaturen hoeft Mercedes dit jaar immers niet te vrezen. "Dit is nog altijd niet het beste circuit voor ons, maar ieder jaar is anders", vult teamgenoot Valtteri Bottas desgevraagd aan. "Wij denken dat we er ditmaal beter bij staan en wel voor de overwinning kunnen vechten, dat is althans het doel." Wat betreft de tegenstand kijkt de Fin eveneens naar Red Bull. "De concurrenten komen steeds dichterbij, dat hebben we tijdens de wintertests in Barcelona wel weer gezien. Daar zag vooral Red Bull er sterk uit, al denk ik dat Ferrari er straks ook wel weer aardig goed bij zal staan."

Verstappen: Mercedes favoriet, aanpak onveranderd

Verstappen tempert de verwachtingen zelf overigens nog enigszins. Volgens hem blijft Mercedes als regerend kampioen dé uitgesproken favoriet. "We zullen er alles aan doen en zullen er vol voor vechten, maar Mercedes is nog steeds het te kloppen team aangezien zij al heel lang domineren", zei Verstappen voorafgaand aan dit weekend. Verstappens agressieve aanpak verandert overigens niet tijdens een door corona ingekort seizoen. "Nee hoor, dat verandert voor mij niets. Je wil sowieso nooit opgeven of het seizoen nu uit acht, vijftien of 22 races bestaat. Het is wel zo dat een fout dit jaar nog kostbaarder is door het kortere seizoen, maar verder wil ik altijd het best mogelijke resultaat behalen zonder daarvoor hele gekke risico's te hoeven nemen."

VIDEO: De mooiste momenten uit de geschiedenis van de Oostenrijkse GP