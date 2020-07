Verstappen over boodschap Hamilton: Goed om naar buiten te brengen

Hamilton gebruikte in de afgelopen periode zijn bekendheid als F1-coureur om mensen bewust te maken van het feit dat racisme nog altijd een groot probleem is in deze wereld. De Formule 1 reageerde met de campagne #WeRaceAsOne, die deels ook bedoeld is om de mensen die tegen het coronavirus vechten te bedanken. Verstappen voelt zich niet geroepen om het podium dat hij als bekende atleet heeft te gebruiken om zijn mening hierover te ventileren, maar is het wel volledig eens met de boodschap die Hamilton en de Formule 1 proberen uit te dragen.

“Ik kan niet voor andere mensen beslissen. Dat wil ik ook helemaal niet”, maakte Verstappen donderdag duidelijk tijdens een Zoom-sessie met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. “Maar van mijn kant: ik denk dat niemand het eens is met racisme. Dus daar hoef je het ook niet zo heel lang over te hebben. Dat wil je gewoon niet. Voor mij is iedereen gewoon gelijk in deze wereld. Dus het is wel duidelijk dat je dat naar buiten brengt, vind ik dan. Toch? Dat iedereen in elk geval wel weet hoe je erover denkt.”

Gevraagd of hij zich ook aangesproken voelde toen Hamilton op social media duidelijk maakte dat meer mensen van zich moesten laten horen over het onderwerp, reageerde de Red Bull-coureur: “Hij bedoelde de hele gemeenschap hè, niet alleen de rijders.” Om daarna te vervolgen: “Het is natuurlijk wel verstandig om iets naar buiten te brengen, maar je moet wel opletten dat het positief is en je moet heel voorzichtig zijn met wat je schrijft of wat je plaatst, daar moet je wel altijd goed mee bezig zijn.”