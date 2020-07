Ferrari bood Vettel geen nieuw contract aan voor 2021

In mei maakte Ferrari bekend dat er geen vervolg gegeven wordt aan de samenwerking met Vettel. Het nieuws kwam ook voor de 32-jarige coureur als een verrassing, onthulde hij donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk. “Ik was zeker verrast toen ik het telefoontje van Matteo [Binotto, teambaas] kreeg dat er vanuit het team geen intentie was om door te gaan. We hebben verder nooit gesprekken gevoerd, er is nooit een aanbod op tafel gekomen. Er was geen enkel knelpunt.”

Eerder werd nog gespeculeerd dat Vettel een lagere salarisaanbieding afgeslagen had, maar van dergelijke onderhandelingen is blijkbaar helemaal geen sprake geweest. Op dit moment heeft Vettel geen gesprekken met andere teams gestart, noch heeft hij besloten of hij überhaupt door wil gaan. “Met het oog op de toekomst wil ik in ieder geval zeker de beste beslissing nemen voor mijzelf en mijn toekomst. Ik denk dat ik nog erg competitief ben, ik heb veel bereikt in deze sport en ik ben gemotiveerd om nog meer te bereiken. Ik heb daarvoor wel het juiste pakket nodig en de juiste mensen. Dat is waar ik op dit moment naar zoek. Als de juiste kans zich voordoet is het duidelijk, maar als dat niet zo is, moet ik wellicht elders kijken.”

Gevraagd of een tijdelijk of definitief vertrek uit de sport tot de mogelijkheden behoort, zei Vettel: “Ik weet het niet. Als er een goede kans komt, ga ik door. Ik denk dat ik nog genoeg te bieden heb. Als dat niet het geval is en er komt niets, dan zal ik waarschijnlijk besluiten om iets anders te doen.” Een sabbatical ziet Vettel niet direct zitten. “Ik ben ervan overtuigd dat je een deur dicht moet laten als je besluit die dicht te trekken. Je moet de deur niet sluiten met de verwachting ‘m vervolgens weer te openen. Je moet zeker zijn van je zaak en dat is waarom ik geen haast heb. Ik wil nu zo goed mogelijk starten dit seizoen, maar in de komende weken en maanden komt er wel duidelijkheid.”