Leclerc en Vettel in koor: "Ferrari gaat lastig seizoen tegemoet"

Red Bull heeft een nieuwe Honda-motor en twee upgrades ter beschikking in Oostenrijk, terwijl Mercedes naar eigen zeggen belangrijke betrouwbaarheidsproblemen heeft verholpen. Bij Ferrari zijn de hoofdrolspelers een stuk minder optimistisch, zo bleek tijdens de online persconferentie in Spielberg. "Ik denk dat dit een lastig seizoen voor ons gaat worden", sprak Leclerc tijdens een videosessie met onder meer Motorsport.com. "Het zal absoluut niet makkelijk worden voor ons."

"Er bestaan nog steeds vele vraagtekens, we moeten eigenlijk wachten op de kwalificatie om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar we weten al wel voor 99 procent zeker dat dit jaar lastiger zal worden dan vorig jaar", vervolgt Leclerc zijn antwoord. De reden daarvoor is vanzelfsprekend dat Ferrari het last-minute volledig over een andere boeg gaat gooien. De updates waar men in Hongarije mee hoopt te rijden, zullen ingrijpend zijn. "Na de wintertests wisten we dat we niet op het gewenste niveau zaten, vooral niet qua kwalificatiesnelheid. Alleen kregen we met het coronavirus te maken en moest alles dicht. Pas toen alles weer open mocht, konden we de data analyseren en hebben we besloten een andere weg in te slaan vanaf de race in Boedapest."

Teamgenoot Sebastian Vettel heeft dezelfde visie. Ook hij vreest moeizame races in Oostenrijk, maar benadrukt dat Ferrari wel rigoureus moest ingrijpen. Er was geen andere keus. "Tijdens de test in Barcelona werd duidelijk dat we niet stonden waar we moesten staan. Daarna waren we vooral benieuwd om in Australië te kijken of ons eigen beeld van de krachtsverhoudingen zou kloppen, dat is nu nog ongeveer hetzelfde maar dan hier in Oostenrijk. We moeten eerst eens zien waar we staan en kunnen op basis daarvan pas weer verder kijken", legt de Duitser uit. "Die coronatijd is natuurlijk ook een stoorzender gebleken, daardoor zitten we op een strak schema wat betreft het werk in de fabriek. We hebben de updates niet op tijd afgerond voor de races in Oostenrijk, maar hopelijk wel voor Hongarije - die race is al over twee weken."