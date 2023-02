McLaren toont nieuwe auto van Norris en Piastri voor F1-seizoen 2023

McLaren viert dit jaar namelijk een jubileumfeestje. In 1963 werd Bruce McLaren Motor Racing opgericht. Voor de eerste Formule 1 Grand Prix van McLaren was het overigens nog wel wachten tot de GP van Monaco 1966. In de jaren daarvoor kende Bruce McLaren vooral succes in de Tasman Series. Zestig jaar na de oprichting geeft McLaren de naam MCL60 aan de nieuwe Formule 1-bolide van het team mee. Anno 2023 mogen Lando Norris en Oscar Piastri ermee aan de slag in een poging om het beter te doen dan de vijfde stek bij de constructeurs die vorig jaar is behaald.

Aangepaste sidepods, spotlights vooral op Piastri en Stella

Het moet gebeuren met een sterk doorontwikkelde auto en enkele positiewisselingen in het team. Wat betreft de doorontwikkeling heeft McLaren vooral het aerodynamisch concept aangepast, waarbij het de sidepods onder handen heeft genomen en iets dichter bij het ontwerp van de Red Bull RB18 heeft gebracht. Opmerkelijk genoeg zat er op dat vlak nog weer een verschil tussen de foto's die het team online heeft vrijgegeven en de auto die in Woking fysiek aan de pers is getoond, waarbij het laatstgenoemde ontwerp met de sidepods nog net iets meer aan Red Bull deed denken. De livery zelf is aardig in lijn met die van vorig jaar, waarbij papaya de overhand heeft en er ook dit jaar weer veel carbonkleur te zien is. Dat laatste is natuurlijk om gewicht te besparen en in de buurt van het minimumgewicht van de FIA te komen - dit jaar wederom 798 kilogram.

Wat betreft de personele wijzigingen is de meest in het oog springende natuurlijk Oscar Piastri in plaats van zijn landgenoot Daniel Ricciardo. Na de Hongaarse Grand Prix speelde zich een aardige soap af, maar uiteindelijk trok McLaren - ook in een uitspraak van de Contract Recognition Board - aan het langste eind. Piastri werkt zijn rookie-seizoen dus niet voor Alpine af, maar voor het roemruchte team uit Woking. De Australiër wist in de Formule 3 en Formule 2 de titel in zijn eerste jaar te pakken en mag dus zeer hoog worden ingeschat. "We zijn tot dusver ook erg onder de indruk van Oscar", laat Andrea Stella weten. "We denken dat hij goed is voorbereid. Ten eerste kun je naast het circuit al veel oefenen qua communicatie en procedures. In de simulator kan hij alvast wennen aan enkele karakteristieken van de auto en aan alle functies op het stuur. Tot slot mogen we volgens het reglement tests doen in oude auto's en zal Oscar nog weer in de auto van 2021 stappen."

Stella is op zijn beurt ook doorgeschoven. Hij is na het vertrek van Andreas Seidl naar Sauber de nieuwe teambaas van McLaren. Volgens Zak Brown was deze verandering aan het eind van 2025 sowieso doorgevoerd, doordat Seidl zijn jawoord aan Audi had gegeven. In de teambazentombola is hij alleen eerder op de plaats van bestemming aangekomen en is Stella eerder doorgeschoven. "Maar die overgang is zonder problemen verlopen. Andrea weet precies hoe dit team opereert en werkt al een decennium met de meeste mensen samen. In dat opzicht is hij de man die we aan het roer van ons raceteam willen hebben. Eigenlijk is het vooral een kwestie van continuïteit geweest."

Een ander jasje, maar auto de eerste races nog niet top?

Wat betreft de nieuwe auto voor 2023 heeft McLaren vooral de zwakke punten van vorig jaar proberen aan te pakken. "We hebben naar de prestaties van vorig jaar gekeken en zagen daardoor veel kansen, gebieden waarin we nog een stap konden maken. Het goede nieuws is dat we bijna alle aandachtspunten aangepakt hebben. Ik kan natuurlijk niet al te veel in details treden, maar dat gaat vooral om de aerodynamica. Nou draait in F1 nogal veel om aerodynamica, dus dat mag geen verrassing zijn, maar het gaat bij ons bijvoorbeeld ook om het samenspel met de banden", laat de nieuwe teambaas weten. Hij voegt er meteen aan toe dat nog niet alles naar wens is en dat updates tijdens de eerste raceweekenden nodig zijn om van de MCL60 echt de gewenste auto te maken - idealiter vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku.

Als dat lukt, mikt McLaren in ieder geval op de vierde plek bij de constructeurs. Vorig jaar moest het die positie aan Alpine laten. Het is achter Red Bull, Ferrari en Mercedes eigenlijk de strijd voor de titel 'best of the rest'. "Gedurende het seizoen willen we graag de top-vier binnendringen, ja. Realistisch gezien zijn er drie topteams en moeten wij als McLaren de potentie hebben om gedurende het jaar de vierde auto van het veld te hebben. Maar we zijn wel realistisch voor de korte termijn", herhaalt Stella dat de auto in Bahrein misschien nog niet je van het is. "Er zitten al updates in de pijplijn, die aan het begin van het seizoen op het circuit zouden moeten komen. Maar we zijn niet naïef." McLaren weet dat P4 normaliter het hoogst haalbare is en hoopt volgend jaar op een echte stap voorwaarts, als de gevolgen van de nieuwe windtunnel ook voor het eerst merkbaar kunnen zijn.

Video: Kijk de McLaren-presentatie hier terug