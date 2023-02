Kijk terug: McLaren toont spiksplinternieuwe MCL60 in F1-hoofdkwartier

McLaren is het zesde Formule 1-team dat de wagen voor komend seizoen toont. Net als Alfa Romeo geeft ook het Britse raceteam zich meteen bloot door met de echte auto te komen. De nieuweling van McLaren gaat in 2023 door het leven als de MCL60, dit vanwege het zestigjarige bestaan van de renstal. Met de MCL60 mikt de equipe in ieder geval op de top-vier, nadat het 2022 als vijfde afsloot. Het had Alpine lang in het vizier, maar moest het Franse merk toch laten gaan. Ten opzichte van 2021 deed het team dus een stapje terug en dat overkomt ze liever niet nog een keer.

McLaren verschijnt in ieder geval met een nieuwe coureur aan de start. Oscar Piastri heeft als junior de renstal van Alpine verlaten en vervolgt zijn loopbaan als vaste F1-coureur naast Lando Norris. Hij volgt landgenoot Daniel Ricciardo op, die zich op zijn beurt als derde rijder aansloot bij Red Bull Racing. De jonge Australiër is een veelbelovend talent, waar veel van wordt verwacht. Naast Ricciardo is er nog een McLaren-werknemer vertrokken. Teambaas Andreas Seidl voegde zich begin december bij de Sauber Group, als opvolger van nieuwbakken Ferrari-chef Frederic Vasseur. Bij McLaren hoefde CEO Zak Brown niet lang na te denken over diens opvolger. Andrea Stella is gepromoveerd en vanaf 2023 leidinggevende van de F1-renstal. De Italiaan heeft bakken aan F1-ervaring. Zo was hij onder meer de engineer van Fernando Alonso bij Ferrari en later ook bij McLaren.

Na Haas, Williams, Red Bull Racing, Alfa Romeo en AlphaTauri, is het nu de beurt aan McLaren om de kleuren en in dit geval ook echte auto voor 2023 te tonen. De presentatie begint om 18.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de stream bovenaan deze pagina. Later op de avond stelt Aston Martin de nieuwe AMR23 voor. Ronald Vording en Niels Dijksterhuis komen dinsdagochtend met een nieuwe F1-update waarin beide launches worden besproken.