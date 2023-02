Foto's: De nieuwe McLaren MCL60 voor 2023 uit alle hoeken

McLaren zat de laatste maanden niet stil en werkte hard aan de MCL60 waarmee het in 2023 aan de start verschijnt. De auto is een doorontwikkeling van de MCL36 en de renstal richtte zich met name op het verbeteren van de aerodynamica. Helemaal blij is de equipe nog niet met de auto, liet teambaas Andrea Stella weten. De nieuwe bolide heeft nog geen meter gereden, toch wordt er al druk na updates gezocht. Rond de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku moet het eerste pakket komen. Dat moet ervoor zorgen dat McLaren steeds verder richting de top-vier in het kampioenschap kruipt.

Lando Norris en Oscar Piastri zijn de mannen die het dit seizoen moeten gaan voor McLaren. De Brit is inmiddels teamleider en staat aan de vooravond van alweer zijn vijfde jaar in de koningsklasse. Hij liet eerder weten dolgraag een overwinning te willen en is gebrand op succes. Norris moest al toezien hoe zijn generatiegenoten George Russell en Carlos Sainz in 2022 allebei een Grand Prix wonnen. Voor Piastri is het een ander verhaal. Zijn weg naar F1 verliep, met inmiddels diverse kampioenschappen op zak, succesvol. Het volgende hoofdstuk is de koningsklasse en dus begint hij weer op nul. Na een jaartje aan de zijlijn bij Alpine, is het nu wel tijd voor het echte werk. Zijn eerste auto wordt de MCL60. Er rust druk op zijn schouders, maar met Norris heeft de Australiër een prima leermeester naast zich.

McLaren is niet het enige team dat de wagen voor 2023. Later op de maandagavond presenteert ook Aston Martin het nieuwe strijdwapen. Uiteraard is dat vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd ook allemaal live te volgen via onze website.

McLaren MCL60 1 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 2 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 3 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 4 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 5 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 6 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 7 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 8 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 9 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 10 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 11 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 12 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 13 / 21 Oscar Piastri, McLaren 14 / 21 Foto door: McLaren Oscar Piastri, McLaren 15 / 21 Foto door: McLaren Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal 16 / 21 Foto door: McLaren Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal 17 / 21 Foto door: McLaren Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren 18 / 21 Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren 19 / 21 Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren 20 / 21 Foto door: McLaren McLaren MCL60 21 / 21 Foto door: McLaren