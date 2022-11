McLaren als eerste onder twee seconden met pitstop GP Mexico

Al jaren staat er in de pits eigenlijk geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing, dat inmiddels al zeker is van de vijfde opeenvolgende eindzege in de Fastest Pitstop Award. Tot de GP van Mexico had de renstal ook de drie snelste pitstops van het F1-seizoen 2022 in handen, maar op Autodromo Hermanos Rodriguez heeft men de koppositie wat betreft snelste stop af moeten staan. Op ruim 2,2 kilometer boven zeeniveau presteerde de pitcrew van McLaren namelijk met afstand het beste. Daniel Ricciardo werd in ronde 44 binnen 1,98 seconde van vier nieuwe banden voorzien, waarmee hij een tiende van een seconde sneller is dan de vorige snelste stop van 2022. Ook is het de eerste bandenwissel die minder dan twee seconden duurde sinds F1 dit jaar is overgestapt op velgen met een diameter van 18 inch.

Dat McLaren's pitcrew in vorm was dit weekend, bleek al tijdens de pitstop van Lando Norris in ronde 31. Die duurde slechts 2,29 seconden en is daarmee de tweede snelste stop van de Mexicaanse GP. Daarachter volgen Ferrari en Alpine, die erin slaagden om pitstops van respectievelijk 2,34 en 2,35 seconden af te leveren. De top-vijf wordt voltooid door Williams, dat 2,52 seconden nodig had voor een van de bandenwissels. Pas op de zesde positie vinden we een pitstop van Red Bull terug: dat was die van Max Verstappen in ronde 25, die 2,58 seconden duurde. De pitstop van Sergio Perez liep voor geen meter, duurde vijf seconden en was de op een na langzaamste van de dag. Enige troost voor de Oostenrijkse formatie is dat de snelste pitstop aller tijden nog altijd in hun handen is met 1,82 seconde.

In het klassement van de Fastest Pitstop Award was Red Bull na de GP van de Verenigde Staten al buiten bereik en zelfs de maximale score van McLaren verandert daar dus niks aan. De Oostenrijkse renstal heeft 501 punten verzameld, McLaren staat er 117 achter met nog maximaal 86 punten te verdienen. De strijd om de derde plek is nog wel spannend, met Ferrari (227 punten) vlak voor AlphaTauri (214), Alpine (202) en Aston Martin (195).

Overzicht vijf snelste pitstops F1 GP van Mexico

Team Coureur Tijd Ronde 1 McLaren Daniel Ricciardo 1,98 seconde 44 2 McLaren Lando Norris 2,29 seconden 31 3 Ferrari Charles Leclerc 2,34 seconden 28 4 Alpine Esteban Ocon 2,35 seconden 33 5 Williams Alexander Albon 2,52 seconden 38