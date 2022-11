George Russell startte als tweede in Mexico, maar omdat hij teamgenoot Lewis Hamilton de ruimte gaf, kwam Russell als vierde uit de eerste paar bochten. Die positie had de Brit tot het einde van de race in handen. De Mercedes-coureur geeft toe dat recente botsingen, zoals die met Carlos Sainz in Austin, hem voorzichtiger hebben gemaakt, met name als het zijn ploegmaat betreft. "Ik wist dat ik Max aan de buitenkant niet kon inhalen", blikt Russell met onder meer Motorsport.com terug. "Maar met Lewis aan de binnenkant wilde ik niet te agressief zijn. Het kostte me twee plekken. Als ik mijn positie behield, was ik waarschijnlijk tweede geworden." Op de vraag of hij ook een andere coureur ruimte zou hebben gegeven, antwoordt Russell: "Ja, dat komt omdat het de eerste bocht is. In de tweede bocht zou ik er dan of voorbij steken of de andere rijder wat naar buiten drukken. Zo werkt het spelletje soms", vervolgt hij. "Andersom zou ik dat ook verwachten. Maar goed, dat kan ik natuurlijk niet zeker weten. De laatste drie races heb ik het lastig gehad. Er waren te veel incidenten en fouten. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste factor dat ik voorzichtiger was. Daar zit een bepaalde balans in."

Latifi en Hamilton

Russell was gefrustreerd over zijn strategie. Hij gaf vroeg in de race aan langer door te willen op mediums en daarna naar de zachtste band te switchen, een keuze die Daniel Ricciardo met succes toepaste. Niet lang na het bericht spiegelde hij de strategie van Hamilton en wisselde naar de hardste compound. "Er zitten veel positieve punten in dit weekend", gaat hij verder. "Ik ben benieuwd naar onze prestaties als we op softs waren gestart en de race afmaakten op mediums of wellicht de stint op mediums verlengden, om daarna op softs verder te gaan. Dat is wat ik vanuit de auto riep, maar achteraf is makkelijk praten. We dachten er niet echt aan om op zacht te starten, maar de mogelijkheid om de stint op mediums te verlengen en vervolgens over te stappen naar softs was er zeker. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij reageerden wij op Latifi en Hamilton, die allebei op harde banden groene sectortijden noteerde. Vanaf ronde twee werkte de harde band al niet meer optimaal. Ik denk dat Pirelli te harde banden meenam naar Mexico. De soft had de medium moeten zijn en de medium de hardste band. Op de mediums kon ik naar mijn idee een strak tempo rijden. Op de softs hadden we aan het einde dan gevlogen."

Geen frustratie

De Mercedes-coureur maakte via de boordradio een aantal keer duidelijk zich niet content te voelen met de hardste compound. Het team kon echter niets doen. In de slotfase kwam hij toch nog een keer naar binnen om op softs de snelste raceronde te rijden. "Het was niet echt frustratie", zegt hij. "Je probeert gewoon je punt te maken. Maar dat gebeurt terwijl het fysiek zwaar is, er veel gebeurt en je worstelt met de auto. Ik voelde me goed op de medium. Het tempo was sterk, voordat Lewis zijn stop maakte reed ik het gat dicht. Toen ik aan de leiding lag, reed ik persoonlijke snelste tijden. Maar goed, achteraf is dus makkelijk praten. Misschien hadden we eerder moeten inzien dat we Checo op de harde band nooit hadden kunnen inhalen. Dat kon waarschijnlijk alleen op de zachtste band."

Video: George Russell blikt terug op zijn Mexicaanse Grand Prix