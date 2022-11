Alonso na zoveelste uitvalbeurt: "Alpine is niet goed voorbereid"

Fernando Alonso lag in Mexico op puntenkoers, maar werd opnieuw getroffen door technisch malheur. De Renault-power unit gaf in de slotfase van de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez de geest. Het was opnieuw een tegenslag voor Alonso die tot op heden een frustrerend seizoen kent. Regelmatig worden hem punten door de neus geboord vanwege technisch falen. De Spanjaard zegt dat het verlies inmiddels is opgelopen tot 60 punten en dat zijn auto altijd kampt met betrouwbaarheidsproblemen. Tot zijn uitvallen reed Alonso een naar eigen zeggen exceptionele race.

"Het is verbazingwekkend dat bij elke wedstrijd er één of twee auto's uitvallen en de auto van nummer 14 er altijd bijzit. Ik heb dit jaar denk ik al vijf motoren opgeblazen. Er was een probleem in de kwalificatie in Oostenrijk, waarna ik door malheur ook niet startte in die Grand Prix. Ik denk dat we in alle negentien races in ongeveer de helft niet gescoord hebben, terwijl we dat wel verdienden. Er is niets dat we nu kunnen doen", aldus de Spanjaard. Op de vraag of het in Mexico simpelweg pech was, antwoordt hij. "Nee, naar mijn mening zijn we gewoon niet goed voorbereid. De motor kan de races niet afmaken. Je spreekt niet over pech als er zes of zeven motoren vervangen moeten worden en je nog steeds geen races finisht. Zij hebben in de winter wel wat werk te doen. Ik hoop voor ze dat het niet al te veel is."

Ocon neemt voorsprong op Alonso

De afgelopen winter legde Renault veel nadruk op het verbeteren van de prestaties van de motor, dit omdat het lange tijd achterliep op die van Mercedes, Ferrari en Honda. Hoewel de Franse fabrikant veel vooruitgang heeft geboekt met de performance, laat de betrouwbaarheid nog vaak te wensen over. Iets wat volgens technisch directeur Pat Fry komt door een gedurfde ontwikkeling. In Mexico-Stad zag Alonso voor de vijfde keer dit F1-seizoen de finishvlag niet. Hij heeft inmiddels elf punten achterstand op teamgenoot Esteban Ocon, die werd zondag achtste. "Op dit moment rij ik op een zeer hoog niveau, maar mijn eindstand zal een van de laagste ooit zijn. Het is frustrerend, maar we kunnen niets doen."

De Spanjaard rijdt nog twee races met Alpine, alvorens hij in 2023 de overstap maakt naar Aston Martin.

Video: Alonso baalt als een stekker na zijn uitvalbeurt in Mexico