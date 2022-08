Het was de laatste weken niet de vraag of, maar wanneer McLaren en Daniel Ricciardo bekend zouden maken dat er na 2022 een punt achter de samenwerking zou worden gezet. Eerder deze week kwam dan de langverwachte bevestiging: Ricciardo verlaat McLaren na dit Formule 1-seizoen. Het proces om het contract van de Australiër te ontbinden had nogal wat voeten in de aarde. Zijn overeenkomst liep in eerste instantie tot het einde van 2023, maar het Britse raceteam wilde van hem af. Dit omdat de talentvolle Oscar Piastri had aangeklopt en naar verluidt een deal sloot met de mannen uit Woking.

Om Ricciardo te lozen heeft McLaren echter de portemonnee moeten trekken. Volgens AP gaat het om een bedrag van om en nabij 15 miljoen euro. "Het enige dat ik in deze situatie heb geleerd betreft een contractuele zaak", zegt Brown bij The High Performance Podcast. "Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen voor hem. We hebben alles geprobeerd. Om de samenwerking tot een eerder einde te brengen, hebben we een vette cheque moeten schrijven. Dat is prima. Het was onderdeel van de deal. Dat is iets wat ik de volgende keer anders ga doen. Dat performance ons meer beschermt, en dat we er niet klakkeloos van uitgaan dat een geweldige coureur altijd geweldig is."

Ricciardo sloot voor zijn overstap naar McLaren begin 2021 een sterk F1-seizoen bij Renault af. Hij eindigde in 2020 twee keer op het podium. Brown snapt niet waarom Ricciardo vervolgens worstelde. Waar ging het precies mis? "Wij weten het niet, en hij ook niet", antwoordt de Amerikaan. "We hebben de auto's veranderd en aangeboden om personele wijzigingen door te voeren. Het waren echter twee verschillende seizoenen met twee verschillende wagens. In het eerste jaar dachten we nog dat hij zich gewoon niet aan de auto kon aanpassen. In zijn tweede jaar ging het om een totaal andere wagen. We kwamen op een punt waarbij hoop onze enige strategie was. Dat is geen geweldige strategie. Het blijft een groot mysterie. Op Monza zagen we dat het er inzat. Hij won niet zomaar acht Grands Prix. Het is ons alleen niet gelukt om het los te krijgen. Lando rijdt geweldig en kan de auto laten presteren. Ik heb niet het idee dat we nog iets anders hadden kunnen doen, hebben gemist of moesten weten."

Video: Motorsport.com gaat uitgebreid in op de Ricciardo-exit