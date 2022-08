De afgelopen weken stonden in het teken van veel verschuivingen op de rijdersmarkt. Sebastian Vettel maakte bekend te stoppen bij Aston Martin, Fernando Alonso zal hem vervangen en ondertussen is de hele rel over het al dan niet getekende contract van Alpine met Oscar Piastri ook nog gaande. AlphaTauri is een van de weinige teams dat nog een stoeltje vrij heeft. Franz Tost vertelde eerder dat Yuki Tsunoda nog steeds een goede kans heeft om te blijven bij het team uit Faenza.

De Japanner zelf zegt dat er nog dingen achter de schermen spelen die rondgemaakt moeten worden voordat er een beslissing genomen kan worden. “We willen allebei blijven voor komend jaar, maar er gebeuren nog dingen op de achtergrond. Daar hangt het van af”, antwoordt Tsunoda op een vraag van Motorsport.com. “Ik weet nog niet hoe dat gaat. Ikzelf wil graag bij AlphaTauri blijven, en ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen.”

Tsunoda debuteerde vorig jaar in de Formule 1. Ondanks een aantal fouten en incidenten mocht hij voor dit seizoen blijven, en hij heeft zeker stappen gemaakt. Ondanks dat hij maar drie keer in de top tien is geëindigd, staat hij maar vijf punten achter teamgenoot Pierre Gasly.

Probleem met Honda?

Honda heeft een grote rol gespeeld in het opleiden van Tsunoda. Ondanks dat het Japanse merk nu officieel geen motorpartner meer is, is het nog wel betrokken bij de projecten van AlphaTauri en Red Bull Racing. Tsunoda wil niet antwoorden op de vraag of er problemen zijn bij het commerciële aspect of de relatie met Honda. “Ik kan daar niets over zeggen. Ik moet me nu gewoon focussen op mezelf en resultaten behalen. Dat is wat ik kan doen.”

Eerder dit jaar vertelde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat hij een psycholoog heeft ingehuurd om het 22-jarige talent te helpen. Tsunoda zegt dat hij de indruk krijgt dat Marko hem wil houden, maar denkt dat een snel antwoord zorgt voor minder afleiding. “Natuurlijk wil ik het snel weten. Om heel eerlijk te zijn heb ik nu niet echt een heel comfortabel leven, ik voel een beetje druk. Ik zou meer vertrouwen hebben als ik het snel weet. Dan kan ik me volledig op mezelf concentreren.”