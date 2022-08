Verstappen snapt Alonso en Ricciardo: "Soms beter om verder te kijken"

De Formule 1 keert op Spa-Francorchamps terug na een zomerstop van drieënhalve week, al is het in de tussentijd allesbehalve stil geweest. Op de maandag na de Hongaarse Grand Prix kondigde Fernando Alonso zijn vertrek bij Alpine aan, door in een persbericht de overstap naar Aston Martin te bevestigen. Hij heeft de bal hiermee aan het rollen gebracht. Alpine dacht meteen Oscar Piastri door te schuiven, maar daar dacht de Australiër gezien zijn gepeperde reactie op sociale media anders over.

De volledige uitkomsten zijn nog altijd niet officieel gecommuniceerd, al is er woensdag wel weer een nieuw puzzelstukje op zijn plek gevallen. McLaren heeft besloten om het laatste contractjaar van Daniel Ricciardo af te kopen en dus om vroegtijdig afscheid te nemen van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Verstappen, iemand die goed overweg kan met zowel Alonso als zijn voormalig teamgenoot Ricciardo, geeft in de Red Bull-hospitality aan begrip voor de besluiten van zijn collega's te hebben.

'Aston Martin is mooie uitdaging voor Alonso'

"Het is in ieder geval interessant geweest", begint de Red Bull-coureur zijn antwoord met een lach. "Voor Fernando zou ik zeggen: waarom niet? Aston Martin heeft nog altijd de ambitie om naar voren te komen en ze halen momenteel ook veel mensen binnen. In dat opzicht begrijp ik wel dat Fernando daar naartoe gaat en het plan misschien nog wel naar een hoger niveau wil tillen. Dat is in ieder geval weer een mooie uitdaging voor hem."

"Wat betreft Daniel denk ik dat de huidige auto niet bij hem past. Dat is in de voorbije maanden ook niet echt verbeterd en dan ga je op een bepaald moment toch praten en zeg je 'misschien is het beter als we allebei een andere weg inslaan.' Zo gaat het soms gewoon, dat is normaal." Daar komt natuurlijk bij dat het gat met Lando Norris immens groot is. "Lando is een goede coureur, zoals we allemaal weten. Maar als je jezelf niet comfortabel voelt in de auto en niet tot de limiet kunt pushen, dan kom je natuurlijk nooit op hetzelfde niveau als iemand die dat wel kan. Ik weet natuurlijk niet exact wat er precies speelt, maar als het niet gaat, is het soms goed om ergens anders te kijken."

Die andere uitdaging ligt als Ricciardo het zelf voor het zeggen heeft nog wel in de Formule 1. McLaren heeft met hem gesproken over mogelijke zitjes in de Formule E of IndyCar, maar Ricciardo heeft aangegeven dat hij liever in de koningsklasse actief blijft, waarvoor er trouwens ook wel opties lijken. "Ik zou hem graag nog langer in de Formule 1 houden, ja. Om te beginnen vind ik hem als persoon heel aardig en kan ik goed met hem overweg. Als coureur hoop ik ook gewoon dat hij een zitje vindt, al is dat natuurlijk aan hem. Ik heb er ook niet meteen zicht op waar plek is en wat hij wil."

