Verstappen wint bizarre GP in Barcelona: "Erg lastig door DRS-probleem"

Max Verstappen mocht de zesde race van het Formule 1-seizoen 2022 vanaf de tweede startplek aanvangen. De Limburger moest pole-position zaterdag aan Charles Leclerc laten, maar dat bleek in de voorbije raceweekenden niet onoverkomelijk. Verstappen wist zondag meermaals het verschil te maken, waardoor hij met goede moed aan de krachtmeting in Barcelona begon. Net als vorig jaar hoopte hij op een inhaalactie richting de eerste bocht, maar zover liet Leclerc het niet komen. Beide heren kwamen vergelijkbaar van hun plek, waarna de Ferrari keurig naar binnen sneed.

Daarna zou het op de race pace en bandenmanagement aan moeten komen, maar dat was buiten een schuiver van Verstappen gerekend, De Nederlander schoof net als Carlos Sainz in bocht 4 van de baan en viel daardoor terug naar die positie. De stek van Sergio Perez kreeg hij nog cadeau, maar dat gold logischerwijs niet voor de positie van George Russell. Verstappen moest zich een weg langs de Mercedes banen, maar een haperende DRS hielp niet bepaald. Sterker nog: Verstappen zat zich verschrikkelijk op te vreten in de RB18 en uitte meermaals zijn ongenoegen over de boordradio.

Het humeur zou echter een enorme ommezwaai krijgen toen de Ferrari van Leclerc de geest gaf. Verstappen kon de WK-leiding daardoor ineens ruiken, en dat op een zondag die zeer frustrerend begon. Een driestopper bracht hem de zege in wat gerust een bizarre race mag worden genoemd, zo concludeert Verstappen zelf ook. "Het begin was erg lastig, maar gelukkig hebben we het goed om kunnen draaien." Dat lastige begin werd ook voor een deel door de wereldkampioen zelf ingeleid. "Ik ging eraf met wind in de rug en daarna kwam ik in een soort trein terecht. Doordat mijn DRS niet openging, was dat bijzonder lastig."

Focus bleek daarna het codewoord. Zo moest Verstappen het hoofd koel houden ondanks alle frustratie en ook toen Red Bull het strategisch over een andere boeg probeerde te gooien. "Ik probeerde gefocust te blijven. Het is nooit makkelijk als zoiets gebeurd, maar ik ben heel blij dat we het uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Ik ben ook blij voor het team en met het goede resultaat van Checo, hij heeft een sterke race gereden." Getuige zijn boordradio na afloop denkt Sergio Perez daar zelf iets anders over. Hij is van mening dat de verkapte teamorder onterecht was en dat Red Bull daar na afloop nog eens over moet praten.

Dat gezegd hebbende, toonde Verstappen in zijn tweede stint op softs een indrukwekkende snelheid. "Denk het wel, ja. De auto was goed op de softs, maar op mediums ging het ook best aardig", toont Verstappen zich tevreden. Het resultaat onderaan de streep is dat de wereldkampioen de WK-leiding voor het eerst dit jaar te pakken heeft, en dat terwijl hij na de uitvalbeurt in Australië aangaf 45 races nodig te hebben om wereldkampioen te kunnen worden.

