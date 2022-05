Verstappen wint Spaans spektakelstuk en pakt leiding in WK

Het was het hele weekend al ziedend warm in Barcelona en dat was op zondag niet anders. Het kwik wees maar liefst 36 graden aan op het moment dat de coureurs de grid verlieten voor de opwarmronde, terwijl het asfalt bijna vijftig graden was. De teams waren het met elkaar eens wat de beste band was om de wedstrijd mee te beginnen: op Lewis Hamilton, die op de medium band stond, na vertrok iedereen op de soft.

Bij de start waren Charles Leclerc en Max Verstappen ongeveer even goed weg vanaf de eerste en tweede plek. De klassementsleider dekte daarop de binnenkant van de eerste bocht af, waardoor de Nederlander geen kans kreeg om de Monegask voorbij te gaan. Thuisrijder Carlos Sainz had een miserabele start vanaf P3. De Ferrari schoot in anti-stall, wat George Russell en Sergio Perez in de gelegenheid stelde om naar de derde en vierde plek op te rukken. Daarachter was er een akkefietje tussen Lewis Hamilton en Kevin Magnussen. Het tweetal ging naast elkaar door de vierde bocht en kwam tegen elkaar aan, waardoor de Deen in de grindbak belandde en de Brit schade opliep aan zijn auto. Het noopte beide coureurs tot een vroege pitstop, waarna zowel Hamilton als Magnussen een zware middag wachtte.

De race was zeven ronden oud toen Sainz van de baan spinde bij de vierde bocht. De Spanjaard viel daarbij terug van de vijfde naar de elfde plek. Verstappen ging twee ronden later op bijna dezelfde manier van het circuit. De Nederlander verloor hierdoor plekken aan Russell en Perez. Goed mogelijk werd zowel Sainz als Verstappen verrast door een windvlaag.

Op het moment dat Verstappen van de baan raakte, had Perez al een paar keer vergeefs geprobeerd om Russell voorbij te gaan. Met Verstappen aan zijn start mocht de Mexicaan het nog een paar keer proberen. Na twee ronden was het geduld van Red Bull op en wisselden Perez en Verstappen van plek. Het was nu de beurt aan de Nederlander om te kijken of hij de Mercedes-coureur kon verschalken. Maar er was één groot probleem: net als tijdens zijn laatste run in de kwalificatie werkte zijn DRS tijdens de race niet naar behoren. Tot zijn grote ergernis ging de achtervleugel niet altijd open wanneer hij op de knop drukte, of de achtervleugel klapte meteen weer dicht. Niettemin ondernam Verstappen verschillende pogingen om de Mercedes voorbij te gaan, maar Russell verdedigde telkens sterk.

Ook nadat Russell en Verstappen beide een bezoek hadden gebracht aan de pits, bleef de Limburger met zijn DRS worstelen. Leclerc had intussen bijna een halve minuut voorsprong, waardoor hij na 21 ronden zonder positieverlies nieuwe banden kon halen. Het leek een probleemloze middag te worden voor de leider in het kampioenschap. Tot ronde 27. “Nee, nee! Ik heb geen vermogen!”, klonk het paniekerig over de boordradio, toen ineens alle gang uit de F1-75 verdween. Op een slakkentempo stuurde Leclerc zijn Ferrari naar de pits om op te geven. Russell vond zich zodoende ineens aan de leiding in de race terug, maar hij had P1 nog maar net overgenomen of hij werd andermaal onder vuur genomen door Verstappen. De coureur uit King’s Lynn bleef de regerend kampioen echter nog altijd voor.

Verstappen ging kort daarop voor de tweede keer naar de pits om naar de zachte band over te stappen en vervolgde zijn weg als vierde. Hierdoor was het weer aan Perez om het bij Russell te proberen. Ditmaal was de coureur uit Guadalajara wel slagvaardig. Kort voor de helft van de race had hij de Brit aan het einde van het rechte stuk te grazen, waarmee Red Bull de regie in handen nam in Barcelona. Verstappen legde ondertussen een moordend tempo aan de dag op de soft. Na Valtteri Bottas op fraaie wijze buiten te zijn gepasseerd in de twaalfde bocht, reed hij snel terug naar de achterkant van Russell. Van een nieuwe inhaalpoging kwam het niet. Verstappen maakte zich bij het uitkomen van de chicane net op voor een aanval, toen de Mercedes-coureur de pitstraat instuurde.

Kort hierna was het tijd voor Perez om zijn tweede pitstop te maken, waardoor Verstappen aan de leiding kwam. Op tweederde van de race moest de Nederlander echter een derde keer naar de pits om van de zachte band terug te gaan naar de medium compound. Hij kwam achter Perez terug op de baan, maar had een veel beter tempo in huis. Vier ronden na zijn bandenwissel meldde hij zich aan de staart van zijn teamgenoot, die braaf aan de kant ging voor de regerend kampioen. Perez wist echter dat ook hij nog een derde keer moest stoppen. Twaalf ronden voor het einde kwam hij binnen om zijn laatste stint op de soft af te kunnen werken. Perez zou daarmee sneller dan Verstappen zijn in de slotfase van de race, maar het verschil na de bandenwissel bedroeg 25 seconden, waarmee de kaarten geschud waren.

Russell had intussen afgerekend met Bottas, die voor een tweestopper ging, voor de laatste podiumplaats. Daarachter was Hamilton bezig aan een indrukwekkende opmars. De zevenvoudig wereldkampioen dacht na zijn aanvaring met Magnussen even aan opgeven, om zijn motor te sparen, maar ging door omdat hij volgens zijn team nog achtste kon worden. Met tien ronden te gaan lag hij echter al zesde, waarna hij ook Bottas en Sainz nog wist in te rekenen. Richting het einde van de race was er een waterlek bij Hamilton, waardoor er problemen ontstonden met de koeling van de auto en hij moest overgaan tot lift and coast. Dit stelde Sainz twee ronden voor het einde in de gelegenheid om de vierde plek terug te pakken van Hamilton, die dus vijfde werd in Spanje.

Verstappen kwam uiteindelijk dertien seconden voor Perez als winnaar over de streep. De Nederlander was er over de boordradio snel bij om zijn teamgenoot te bedanken. "Het was geen makkelijk begin van de race, maar we hebben het aan het einde weten om te keren. Goed werk van het team, dit is een zeer goed resultaat. En ook dank aan Checo. Hij is een fantastische teamgenoot." Perez, die naar verluid met Red Bull in gesprek is over een nieuw contract, deelde aan de pitmuur mee: "Ik ben blij voor het team, maar we moeten later praten."

Valtteri Bottas sleepte op de Catalaanse omloop de zesde plek in de wacht voor Alfa Romeo. Esteban Ocon versloeg een niet volledig fitte Lando Norris voor de zevende stek. Fernando Alonso moest na een misverstand in de kwalificatie en een tactische motorwissel zijn thuisrace van achteraan beginnen, maar zou nog negende worden op het circuit van Barcelona. Yuki Tsunoda ging er namens AlphaTauri met het laatste punt vandoor.

Over een week racet de Formule 1 verder in Monaco.

Uitslag F1 Grand Prix van Spanje