Verstappen legt veelbesproken actie bij vierde bocht uit

De race op het circuit van Interlagos was 48 ronden onderweg toen Lewis Hamilton bij de vierde bocht de aanval opende op Max Verstappen. De Mercedes-coureur hoopte er aan de buitenkant langs te duiken, maar zag de Red Bull-coureur wijd gaan met als gevolg dat ook hij rechtuit moest. “This is crazy”, merkte de zevenvoudig wereldkampioen gepikeerd over de boordradio op.

Op de vraag van Motorsport.com wat precies de reden was van het wijd gaan, liet Verstappen weten: “We probeerden natuurlijk allebei als eerste de bocht in te gaan, dus ik remde iets later om te kijken of ik de positie kon vasthouden. Maar de banden waren iets versleten waardoor ik al behoorlijk op het randje zat qua grip. Dat was de reden waarom ik niet volledig op de apex zat. En daarna is het gewoon veiliger om daar wijd te gaan.” De stewards deelden kort daarna mee dat ze het moment hadden gezien maar gaven vervolgens al snel te kennen dat er geen onderzoek hoefde te komen. Verstappen: “Ik was blij dat de stewards besloten om ons verder te laten racen, want ik vond dat het racen over het geheel genomen van een zeer goed niveau was.”

Ook Hamilton gaf zijn kijk op de zaak. “Volgens mij zat ik er in eerste instantie voor. Maar hij hield voet bij stuk, waardoor we beide zonder asfalt kwamen te zitten”, vertelde de Brit. “Tenminste, hij kwam zonder asfalt te zitten, waarna ik van de baan moest om hem te ontwijken. Maar goed, ik vond er op dat moment niet zoveel van hoor en ik moet de herhaling nog terugkijken, maar het was gewoon een hard gevecht en ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. We zijn in elk geval niet met de wielen tegen elkaar aan gekomen, dus dat is positief.”

Hamilton ging enkele ronden later opnieuw in de aanval bij de vierde bocht. Verstappen hield de Mercedes wederom succesvol achter zich, maar een ronde daarna zat Hamilton wel heel dicht achter hem na het uitkomen van de derde bocht en was de zevenvoudig wereldkampioen er ruim voor de bocht al langs. De coureur uit Stevenage liep vervolgens snel weg bij Verstappen om uiteindelijk met tien seconden verschil als winnaar over de eindstreep te komen. De Nederlander hield de schade beperkt door tweede te worden, maar zag zijn voorsprong in het kampioenschap met nog drie races voor de boeg slinken naar veertien punten.

Video: Robin Frijns blikt terug op de Grand Prix van Sao Paulo