Alpine trekt F2-koploper Piastri aan als reserverijder voor 2022

De rol van reservecoureur wordt bij Alpine nu nog vervuld door Daniil Kvyat, de Rus die meer dan honderd keer in de Formule 1 uitkwam voor Red Bull en Toro Rosso/AlphaTauri. Fernando Alonso en Esteban Ocon zijn ook volgend jaar de vaste coureurs voor Alpine. Oscar Piastri maakt sinds januari 2020 deel uit van de Renault Sport Academy, later de Alpine Academy.

"Ik heb hier heel veel zin in", aldus Piastri. "Ik kijk ernaar uit om nog meer betrokken te zijn bij het team en om een bijdrage te leveren aan hun succes volgend seizoen. De nieuw rol is de volgende stap richting mijn doel: een racestoeltje in 2023."

Piastri staat momenteel bovenaan in de F2. Vorig jaar werd hij kampioen in de F3, nadat hij in 2019 de beste was in de Formule Renault Eurocup. Ook behaalde de Australiër in 2017 een tweede plek in de Britse F4-strijd. Piastri vindt dat hij zich ruimschoots heeft bewezen in de lagere formuleklassen. "Ik voel mij nu klaar voor de Formule 1. Naast dat ik kennis op ga doen van de circuits tijdens de raceweekenden, gaan we een intensief testprogramma voor mij samenstellen. Zo kan ik mij volgend jaar verder ontwikkelen en nog meer gereedmaken voor een racezitje. Ik ben Alpine erg dankbaar voor het vertrouwen in mij."

Voor het zover is, wil Piastri eerst de F2-titel binnenslepen. Met nog twee raceweekenden te gaan geniet hij een voorsprong van 36 punten op Guanyu Zhou, ook een talent van de Alpine Academy. "Daar ligt nu mijn focus. Ik wil op de best mogelijke manier het kampioenschap afsluiten met mijn team, Prema." Het kampioenschap wordt op 12 december afgesloten op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi

"Oscar is volwassen"

"Het is duidelijk dat Oscar veel talent heeft en we zijn trots dat hij volgend jaar onze reserverijder is", laat Alpine-CEO Laurent Rossi weten. "Niet alleen heeft hij de afgelopen jaren laten zien dat hij heel goed is op het circuit, Oscar is ook volwassen en kalm en daarmee onderscheidt hij zich van de rest. De volgende stap is dat hij Grand Prix-wedstrijden gaat bijwonen en volledig deel gaat uitmaken van ons F1-team. Hij zal leren wat er van je wordt verwacht als racecoureur en klaar zijn als de kans zich voordoet."