Norris hoopt op kwalificatie over één ronde voor F1-sprintraces

Dit weekend experimenteerde de Formule 1 voor de derde keer in 2021 met een zaterdagse sprintrace. Volgend jaar worden er waarschijnlijk meer dan drie evenementen met sprintraces georganiseerd, maar er wordt in de tussentijd nog gekeken naar eventuele veranderingen en verbeteringen aan het format. Zo is er onder de teams onvrede over de tweede vrije training op zaterdagochtend. Die sessie draait in de huidige vorm alleen om het vergaren van data, omdat het niet is toegestaan de afstelling van de auto’s te veranderen na de kwalificatie op vrijdag.

McLaren-coureur Lando Norris ziet dat de tweede training dus weinig nut heeft en stelt voor om de sessie helemaal te schrappen en die te vervangen door een aangepaste kwalificatie om de grid voor de sprintrace te bepalen. “Ik zou graag iets veranderen, waardoor je je op vrijdag kwalificeert voor de race op zondag. Op zaterdagochtend volgt dan een one-shot qualifying voor de sprintrace. Een kwalificatie over één ronde dus, zoals dat vroeger ook gebeurde”, legde Norris uit. “Dat is denk ik spannender dan de VT2 die we nu hebben. Op die manier wordt de zaterdag ietwat afgesplitst, waardoor de sprintrace ook niets betekent voor de race op zondag.”

F1 gaat ideeën met teams bespreken

Tussen 2003 en 2005 probeerde de Formule 1 meerdere formats voor de kwalificatie over één ronde uit, maar de varianten waren nooit tot volle tevredenheid van de sport. In 2006 werd daarom het huidige format met drie segmenten ingevoerd. Het is niet uitgesloten dat de suggestie van Norris in de overwegingen van de F1 worden meegenomen. F1-topman Ross Brawn vertelde eerder al dat er gekeken wordt naar aanpassingen aan het sprintraceformat voor 2022. Wel is hij huiverig om grote veranderingen toe te passen, behalve dat er meer punten beschikbaar moeten komen om de rijders te stimuleren ergens voor te strijden in de korte race.

“We gaan zonder twijfel met de teams bespreken hoe we de zaterdag wat uitdagender en meer beklijvend kunnen maken”, vertelde Brawn. “Ik ben optimistisch dat de nieuwe auto’s daarbij gaan helpen door de mate waarin die met elkaar kunnen racen. En waar al over gesproken wordt, is hoe we de beloning voor zaterdag groter kunnen maken, zodat er qua punten meer motivatie is voor de coureurs om te strijden. Dingen als reversed grids enzovoorts spreken mij eerlijk gezegd behoorlijk aan, maar ik denk dat dit misschien een stap te ver gaat. Maar er liggen een aantal dingen op tafel om besproken te worden.”