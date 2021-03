Verstappen na titanenstrijd: "Waarom lieten jullie mij er niet voor?"

Verstappen deelde vrijdag en zaterdag de lakens uit en mocht na een snaarstrakke kwalificatie vanaf pole vertrekken. Dat vertrek liet een ronde langer op zich wachten dan normaal, doordat Sergio Perez in de tweede Red Bull stilviel in de opwarmronde. Bij de uiteindelijke start wist Verstappen de koppositie te behouden, al klaagde ook hij over een 'vreemd gevoel' aan de achterkant. "Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik denk dat we het tijdens de race niet echt hebben opgelost, ik had er in langzame bochten nog best last van. Gelukkig hebben we de race wel kunnen finishen en goede punten kunnen scoren", liet Verstappen na afloop weten.

Dat is de positieve kant van het verhaal. De keerzijde van diezelfde medaille is natuurlijk dat Verstappen net naast een felbegeerde overwinning heeft gegrepen. De Nederlander leek zijn elfde GP-zege binnen te slepen na een inhaalactie buitenom bij Lewis Hamilton. Verstappen ging daarbij echter wijd in bocht vier en gaf de leiding op aanraden van zijn team weer terug. "Waarom lieten jullie me er niet gewoon voor? Ik had makkelijk vijf seconden voorsprong kunnen pakken. En anders verlies ik nog liever op die manier dan dat ik zo tweede word." Het antwoord van teambaas Christian Horner luidde dat Red Bull instructies had gekregen vanuit de wedstrijdleiding.

Saillant detail is dat Hamilton in bocht vier veelvuldig voor de wijde - en eigenlijk niet toegestane - buitenlijn had gekozen. De Brit bleef onbestraft en wist tegen zijn eigen verwachtingen in de openingsrace van het F1-seizoen op zijn naam te schrijven. Flink balen voor Verstappen, al probeert hij het afsluitend positief te bekijken. "Dit is natuurlijk jammer, maar je moet het toch ook positief kunnen bekijken. We hebben er echt een gevecht van gemaakt met Mercedes, het is op zich fijn om het jaar zo te kunnen beginnen."

VIDEO: Een rondje onboard over het Bahrain International Circuit