Wil jij bijdragen aan een leuke en inhoudelijk goede reactiemodule waarin het draait om de sport en constructieve discussies? Meld je dan aan voor ons moderator-team! Stuur een berichtje naar nl.info@motorsport.com en we nemen spoedig contact met je op.

Bedankt voor je bezoek aan onze website en het gebruik van de reactiemodule onder onze artikelen. Om te voorkomen dat de reactiemodule gebruikt wordt om te schelden, andere gebruikers persoonlijk aan te vallen, te discrimineren of ander gedrag tentoon te spreiden dat niet door de beugel kan hebben we een aantal duidelijke regels ingevoerd. Hier dient iedereen zich aan te houden. Deze worden gehandhaafd door een of meerdere moderators. Op deze manier hopen we tot een leuk en discussierijk forum te komen waar iedereen zijn of haar mening kan ventileren. Het moet draaien om de sport en inhoudelijke discussies. Je kunt het niet met elkaar eens zijn maar een bepaalde mate van respect is vereist. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt, het volgende:

Regels voor het gebruik van de Motorsport.com Nederland reactiemodule

De meest voor de hand liggende regel is heel simpel: elke reactie moet over de racerij gaan . Posts over andere onderwerpen die niets met de sport te maken hebben, of posts waarbij een van onderstaande regels wordt overtreden, worden verwijderd door onze moderators.

De redenen waarom reacties kunnen worden verwijderd zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Persoonlijk

Persoonlijke aanval(len) op één of meerdere medegebruikers, moderators of redactieleden.

Off Topic

Elke reactie die niet gaat over het artikel of over actuele zaken uit de racerij.

Onnodig gebruik van hoofdletters en leestekens.

Religieuze statements.

Politieke statements.

Gescheld, laster of intimidatie ten opzichte van andere posters.

“On topic” plaatsen voor een post maakt hem niet on topic.

Bedreiging: Bedreigingen in welke vorm dan ook zal leiden tot een tijdelijke of volledige ban.

Discriminatie/Racisme: Geen enkele vorm van discriminatie en/of racisme is toegestaan.

Vulgaire reacties: Vulgaire reacties zijn niet toegestaan. Letters vervangen door punctuaties (**) kan ook niet.

Reclame: Reclame maken voor merken, bedrijven, websites et cetera wordt niet toegelaten.

Posts van een andere gebruiker blokkeren

Wil je niet langer de reacties van een bepaalde medegebruiker zien, dan kan je de posts volledig blokkeren via ‘Dempen’. Naast elke post verschijnt aan de rechterzijde het menu (drie stipjes boven elkaar). Zodra je hierop klikt, komen enkele opties in beeld, waaronder de mogelijkheid om te ‘dempen’.

Straffen:

Gaat een gebruiker te ver, dan worden er maatregelen getroffen. Afhankelijk van de ernst van de post en eventuele eerdere overtredingen nemen we stappen. Hiervoor hebben we intern een strafpuntensysteem ontwikkeld. Bij herhaaldelijke overtredingen kan dit resulteren in een totale ban. Uiteraard hopen we dat eenieder het gezond boerenverstand gebruikt en we niemand een ban hoeven op te leggen, maar we zullen niet nalaten personen te blokkeren als wij dat noodzakelijk achten.

Laten we er gezamenlijk een leuk forum van maken, waar het gaat om de inhoud en waar geanimeerde discussies ontstaan. Aangezien wij als redactie ons het liefste focussen op waar we de lezer mee verblijden (het laatste nieuws, exclusieve interviews, ons liveblog) hebben we jullie hulp nodig. Samen kunnen we er een mooi en plezierige website van maken. Houden jullie de reacties binnen de perken, dan doen wij ons best om jullie te voorzien van de artikelen die jullie graag zien.

Bedankt!

De redactie van Motorsport.com Nederland