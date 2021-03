Hamilton: "Zonder die fout had Verstappen gewonnen"

De Nederlander was van pole-position gestart, maar koos voor een andere pitstopstrategie dan Hamilton. Die ging als eerste van de twee naar binnen en kwam als leider tevoorschijn uit die eerste ronde pitstops. In het laatste deel van de race stond Verstappen echter op verser rubber en begon hij langzaam maar zeker Hamilton binnen te hengelen. Een paar ronden voor het einde van de race gebeurde het onvermijdelijke: Hamilton werd op zijn oudere banden ingehaald door Verstappen, maar de Nederlander ging daarbij met vier wielen buiten de baan en moest hij op advies van zijn team en de wedstrijdleiding de eerste plaats in de race weer teruggeven aan Hamilton. Die liet zich dat buitenkansje niet ontnemen en wist in de laatste ronde Verstappen achter zich te houden en af te stevenen op zijn 96ste Grand Prix-zege.

Hamilton zei na afloop dat het één van de zwaarst bevochten overwinningen in zijn carrière is geweest. “We begonnen aan deze race wetende dat we met 1-0 achter stonden. We wisten dat het een moeilijke start van het seizoen zou worden, maar iedereen heeft ongelooflijk hard gewerkt om het maximale te halen uit wat we hebben. Iedereen hield het hoofd koel en ik ben iedereen ongelooflijk dankbaar.” De regerend kampioen gaf toe dat hij niet had gewonnen als Verstappen na zijn tripje buiten de baan de leiding niet had teruggegeven. “Ik denk dat als hij uiteindelijk die fout niet had gemaakt, hij waarschijnlijk de race had gewonnen.”

Vervolgens waren er complimenten voor Verstappen. “De druk was enorm. Hij is een fantastische coureur en zij hebben de snellere auto, dus om hem achter me te houden op versere banden was één van de moeilijkste gevechten die ik in tijden heb gehad. Maar ik heb een slecht geheugen dus er zullen wel meer goede gevechten zijn geweest.”

Red Bull was het hele weekend sneller dan Mercedes en ook in de race was het verschil tussen beide stallen klein. Hamilton verwacht dan ook een mooie strijd om het kampioenschap. “We hebben een mooi gevecht voor de boeg. Ik denk niet dat dit het einde voor Red Bull is. Bij de volgende race zullen ze terugkomen met een wraakactie, dus we moeten hard werken.”

Bottas teleurgesteld

Bottas kende en mindere avond. De Fin won de afgelopen twee seizoenen de openingsrace van de F1-kalender, maar kon vandaag geen vuist maken en moest achter Hamilton en Verstappen genoegen nemen met een derde plaats. “Teleurstellend”, zei Bottas in een eerste reactie. “Het is goed dat we als team hier veel punten hebben gepakt. Maar van mijn kant had ik het gevoel dat we meer aan verdedigen waren dan aan het aanvallen. Niet ideaal dus en dan had ik ook nog eens een vrij trage pitstop die uiteindelijk alle kansen wegnam.” Bottas doelde daarmee op zijn tweede stop die door een onwillig rechtervoorwiel maar liefst toen seconden langer duurde dan gebruikelijk.