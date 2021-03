Horner: “Positie teruggeven was de juiste beslissing”

Verstappen liet na het passeren van de eindstreep weten dat hij niet gelukkig was met de instructie van zijn team om na zijn inhaalactie aan de kant te gaan voor de Mercedes-coureur. Hij had liever gezien dat het team hem door had laten rijden. De Limburger is er namelijk van overtuigd dat hij in het restant van de race meer dan vijf seconden weg had kunnen lopen van Hamilton, waarmee hij een eventuele tijdstraf van vijf seconden wel had kunnen hebben.

“Het was een lastige”, reageerde Horner tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “We hadden een instructie van de racedirectie dat we de plaats onmiddellijk terug moesten geven. Max was erg sportief en deed dat. Ja, dat was frustrerend en Lewis had uiteindelijk net genoeg over om zijn positie tot het einde van de race vast te kunnen houden. Maar er was geen garantie dat we die vijf seconden hadden weten te pakken, als dat de straf zou zijn geweest. Dus hij heeft juist gehandeld.”

“Mercedes had aan het begin van de race een zeer sterke pace”, blikte Horner verder terug op de race. “We slaagden er niet in om bij ze weg te rijden en een gat te creëren dat groot genoeg was om ze van ons af te kunnen houden. Ze gingen ook heel goed met de banden om. Max was nooit meer dan twee seconden los van Lewis. Ze gingen vroeg naar de pits om voor de undercut te gaan en wij moesten vervolgens de leiding inleveren. Later gingen ze ook weer vroeg naar binnen voor hun tweede stop. Wij gingen tien ronden langer door, dus wij hadden een betere band voor de laatste stint, maar helaas had Lewis dus nog net genoeg over. Het is natuurlijk niet makkelijk om de race zo te moeten verliezen, maar we kunnen veel positieve dingen meenemen uit dit weekend.”

Over de problemen die Verstappen aan het begin van de race had, zei Horner: “Hij had vroeg in de race wat problemen met het differentieel, je kon zien dat hij niet gelukkig was. We leken hierdoor in de eerste sector in het nadeel te zijn opzichte van Mercedes, dus we moeten kijken wat daar aan de hand was en het probleem verder bestuderen.”