Hamilton houdt Verstappen nipt achter zich voor zege in Bahrein

“Dit heb ik nog niet meegemaakt bij Red Bull”, zei Max Verstappen na de kwalificatie op zaterdag met een brede glimlach achter zijn mondkapje, over hoe de formatie uit Milton Keynes het nieuwe seizoen was ingegaan. Na een soepel verlopen wintertest domineerde Red Bull de eerste twee dagen van het raceweekend in Bahrein, waar dit jaar het Formule 1-seizoen wordt afgetrapt. Verstappen was de snelste in alle drie de vrije trainingen en pakte overtuigend de pole-position door vier tienden sneller te gaan dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Voor het eerst leek Red Bull een auto te hebben waarmee Verstappen vanaf de eerste race om de prijzen mee kan doen en een gooi naar de wereldtitel kan doen. Maar het definitieve bewijs hiervoor moest op zondag worden geleverd in de race.

De race was echter nog niet begonnen of er was een zorgelijk moment voor Red Bull. Sergio Perez, die zich als elfde had gekwalificeerd, viel tijdens de formatieronde stil met een technisch probleem. Omdat de RB16B van de Mexicaan vlak langs de baan stond, besloot wedstrijdleider Michael Masi de start af te breken en een tweede formatieronde in te stellen. Gelukkig voor Perez kreeg hij zijn auto weer aan de praat, maar de regels schrijven in zo’n geval voor dat de coureur niet meer op de grid mag plaatsnemen maar vanuit de pitstraat moet starten. Zo kreeg Red Bull meteen een fikse tegenvaller te verwerken.

Toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden, stuurde Verstappen zijn Red Bull meteen voor de Mercedes van Hamilton. De Nederlander ging zo als eerste de eerste bocht in. Helemaal aan de staart van het veld ging het mis. Nikita Mazepin verloor de controle over zijn Haas bij de derde bocht en gleed zijwaarts tegen de bandenstapels, waarmee zijn eerste Formule 1-race van zeer korte duur was. De crash van de Rus was reden voor een safety car, maar niet voordat Ferrari-coureur Charles Leclerc Valtteri Bottas te grazen had genomen voor de derde plek.

Na drie ronden was de race weer onderweg en spinde ook de andere Haas-debutant van de baan. Mick Schumacher vloog eraf bij de vierde bocht, maar kon na een rit door de grindbak zijn weg vervolgen. Verder naar voren raakte AlphaTauri-coureur Pierre Gasly zijn voorvleugel kwijt na een akkefietje met McLaren-rijder Daniel Ricciardo. De wedstrijdleiding stelde hierop een virtuele safety car in omdat er rommel van de baan moest worden gehaald.

Kort hierop werd duidelijk dat het vooraan bij Verstappen ook niet allemaal koek en ei was. De Limburger kwam op de boordradio om te klagen over een probleem met zijn differentieel. Nadat de virtuele safety car was opgeheven, bleef Verstappen aan kop. Wegrijden bij Hamilton zat er echter niet in. De voorsprong van Verstappen werd nooit meer dan een seconde of twee. Bottas stelde ondertussen orde op zaken door de derde plek van Leclerc terug te pakken.

De wedstrijd was dertien ronden oud toen Mercedes het spel op de wagen bracht door Hamilton naar binnen te halen voor zijn eerste pitstop. Bij terugkeer op de baan ging de regerend kampioen paars in de tweede en derde sector, waardoor Verstappen de leiding vrijwel zeker had verloren als Red Bull hem een ronde later had binnengehaald. Maar de Brits-Oostenrijkse formatie deed dit dus niet. Verstappen bleef buiten, al werd vervolgens duidelijk dat langer doorgaan ook niet veel zin had. Na zeventien ronden zocht Verstappen de pits op, waarmee Hamilton de koppositie in handen kreeg. Tot overmaat van ramp was er bij de bandenwissel van Verstappen een kleine hapering rechtsvoor, waardoor hij na zijn pitstop tegen een achterstand van zeven seconden aankeek. Maar waar Hamilton naar de harde banden was gegaan, had Verstappen medium rubber onder de auto gekregen.

In de ronden die volgden bracht Verstappen het verschil geleidelijk terug naar minder dan twee seconden. Na 27 ronden maakte Hamilton zijn tweede pitstop voor weer een set harde banden. Verstappen kwam zo weer terug aan de leiding te liggen. “Pace is goed, laat me op de baan”, meldde hij op een gegeven moment over de boordradio. Na ronde 39 was het tijd voor Verstappen om zijn tweede pitstop te maken en de koppositie aan Hamilton retour te doen. Wederom werd er een set mediums onder zijn RB16B gemonteerd. Verstappen kwam met 8,5 seconden achterstand terug op het circuit, maar had dus het voordeel van de zachtere en bovendien veel nieuwere band.

Verstappen kwam vervolgens met rasse schreden dichterbij aan Hamilton. Met nog vijf ronden te gaan was het gat definitief gedicht, mede doordat de Brit even wijd was gegaan bij de tiende bocht. Een ronde later zette Verstappen de aanval in. De Nederlander passeerde de Mercedes bij de vierde bocht, maar deed dit buiten de baan waardoor hij de positie moest teruggeven aan Hamilton. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde hield Hamilton Verstappen net buiten DRS-bereik, waardoor een nieuwe aanval op dat moment uitbleef. De laatste ronde beschikte Verstappen wel over DRS, maar de titelverdediger bleef de Limburger met succes voor waardoor de eerste slag in 2021 voor Hamilton en Mercedes is. Verstappen finishte nog geen seconde achter Hamilton als tweede. Valtteri Bottas werd op grote afstand derde, nadat er bij zijn tweede pitstop problemen waren met het vervangen van de band rechtsvoor.

Verstappen vroeg zijn team na het passeren van de eindstreep waarom ze hem niet door hadden laten rijden na zijn onreglementaire inhaalactie. Hij betoogde dat hij in de resterende ronden nog wel vijf seconden weg had kunnen rijden bij Hamilton, waarmee hij een tijdstraf zonder problemen had kunnen hebben. Teambaas Christian Horner wierp tegen dat er een instructie was gekomen van de wedstrijdleiding, maar mogelijk zal hier intern nog flink over worden nagesproken.

Lando Norris behaalde een uitstekende vierde plaats voor McLaren, waarmee het team uit Woking de vorm uit het voorseizoen bevestigd zag. Perez reed een strakke inhaalrace na zijn start vanuit de pits en werd vijfde in zijn eerste race voor Red Bull. Leclerc had een sterke openingsfase maar kreeg het later in de wedstrijd moeilijker en werd zesde in Bahrein. Daniel Ricciardo en Carlos Sainz finishten als zevende en achtste, terwijl Yuki Tsunoda punten scoorde bij zijn door negende te worden. Lance Stroll eindigde op dezelfde plek als hij begon: tiende. Fernando Alonso kwam niet aan de finish in zijn eerste race terug in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen moest met remproblemen opgeven.

Het Formule 1-seizoen 2021 gaat over drie weken verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Uitslag Grand Prix van Bahrein:

