Verstappen ‘verwacht geen wonderen’ in Grand Prix van Rusland

“Sochi is nooit een geweldig weekend voor ons geweest als het gaat om hoe competitief we waren, ik verwacht dan ook geen wonderen”, blikt Verstappen in de officiële persconferentie vooruit op de Grand Prix van Rusland, om daarna uit te leggen dat de lay-out van het circuit geen gunstige is voor de Red Bull-formatie. “Deze baan heeft veel lange rechte stukken en veel bochten van negentig graden, korte bochten waarin je niet echt het verschil kunt maken. De jongens achter ons zullen hierdoor een stuk dichter bij ons zitten vergeleken met twee weken geleden op Mugello, maar we zullen in de loop van het weekend wel zien hoe competitief we zijn. Het doel is natuurlijk om op het podium te eindigen.”

Verstappen maakte twee weken geleden nog een uiterst gefrustreerde indruk, nadat hij voor de tweede race op rij was uitgevallen door een motorgerelateerd probleem. Gevraagd hoe hij omgaat met dergelijke tegenslagen, zegt Verstappen: “Je gaat naar huis en denkt even niet al te veel meer aan racen. Je brengt wat tijd met vrienden door en je geniet gewoon van een weekje vrij, wat altijd fijn is om te hebben na zo’n zware triple-header. Maar ik ben erg gemotiveerd om weer te beginnen. Het voornaamste was dat we wisten wat de problemen waren zodat we ze konden oplossen. We zijn in de afgelopen negen races drie keer uitgevallen dus dat is niet zo fraai. Daar moeten we aan werken en we moeten ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt.” Volgens Verstappen is inmiddels bekend wat de problemen veroorzaakt heeft. “Ja, ze hebben het een en ander aan me uitgelegd. Hopelijk gebeurt het niet weer. Maar we kunnen daar op dit moment over speculeren, het is tijd dat we het ook op de baan laten zien.”

‘Kijk niet naar Hamilton’

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan merkte een week geleden op dat Lewis Hamilton voor Red Bull zou moeten gaan rijden, om zo een rechtstreeks duel te kunnen voeren met Verstappen, die de Ier zeer hoog heeft zitten als coureur. Op de vraag van Motorsport.com of hij interesse zou hebben in zo’n gevecht, reageerde de Limburger: “Het enige waar ik interesse in heb, is het winnen van het kampioenschap.” Om daarna op te merken dat een scenario waarin Hamilton Mercedes voor Red Bull verruilt, bijzonder onwaarschijnlijk is. Verstappen: “Waarom zou hij dat doen? Hij wil het kampioenschap winnen, ik wil het kampioenschap winnen. Daarvoor is het zaak om bij het juiste team te zitten. En op dit moment zit hij bij het juiste team. We zullen zien wat er verder gebeurt.”

Hamilton kan komend weekend voor het eerst het recordaantal Grand Prix-overwinningen van Michael Schumacher evenaren. De Duitser won in totaal 91 keer in de Formule 1, terwijl de Brit op Mugello zijn negentigste zege boekte. “Behoorlijk indrukwekkend natuurlijk, om zoveel races en ook wereldtitels te hebben gewonnen in de Formule 1”, aldus Verstappen. Gevraagd of hij er enige waarde aan hecht dat hij het momenteel opneemt tegen een van de beste coureurs aller tijden, volgens de statistieken althans: “Ik denk daar niet aan. Ik kijk alleen maar naar mezelf. Ik probeer races en kampioenschappen te winnen. Ik houd me niet echt bezig met wie er nog meer meerijden in het kampioenschap en hoeveel overwinningen of kampioenschappen zij hebben gewonnen. Ik heb daar ook geen invloed op. Het enige waar ik invloed op heb, is hoe ik het zelf doe, en ik probeer samen met het team ervoor te zorgen dat we competitiever zijn om te voorkomen dat die anderen doorgaan met winnen.”