Haas-coureurs kijken naar opties buiten Formule 1

Grosjean en Magnussen hebben beiden een aflopend contract bij Haas en het team is er nog lang niet uit of het volgend jaar met het tweetal verder wil. Teambaas Guenther Steiner noemde de bij Racing Point vertrokken Sergio Perez een interessante optie, maar ook een Ferrari-junior zou gezien de nauwe banden met die stal een mogelijkheid zijn.

Grosjean rijdt al sinds 2016 - het eerste seizoen van Haas in de Formule 1 – bij de Amerikaanse renstal. De eerste jaren zag het team er sterk uit, maar de laatste seizoenen stagneert de opmars en deels is dat te wijten aan het weinig subtiele en roekeloze gedrag van de coureurs Grosjean en Magnussen.

Hoewel teameigenaar Gene Haas geen haast heeft om een knoop door te halen, zou het dus zomaar kunnen dat of Grosjean of Magnussen (of misschien beiden) volgend jaar het veld zullen moeten ruimen. De Fransman wil het liefst in de Formule 1 actief blijven, maar liet in de persconferentie op donderdag weten dat hij alternatieven heeft.

“Er zijn natuurlijk nog maar weinig stoeltjes te vergeven in de Formule 1 en er zijn veel kandidaten dus ik begrijp het standpunt van Haas wel. Het is logisch dat hij geen haast heeft, maar dat heb ik ook niet. Ik heb andere opties die interessant kunnen zijn, maar natuurlijk is de Formule 1 wel de Formule 1. We komen nu van Mugello en als je met die wagens op Mugello rondrijdt dan weet je weer hoe uniek het is. In dat opzicht is de Formule 1 nog steeds erg aantrekkelijk. Maar het zal tijd nodig hebben, we zitten nog vroeg in het seizoen en hebben nog heel wat races te gaan.”

Gevraagd om wat meer uit te wijden over de alternatieven die hij heeft, liet Grosjean weten dat IndyCar geen optie is. “Het is een geweldige competitie, maar ik zie niet echt een uitdaging in ovals. Die zouden me zelfs angst inboezemen, dus daar wil niet aan beginnen. Maar ik denk voor de toekomst, de Hypercars in Le Mans en het World Endurance Championship zouden leuk zijn. En de Formule E is zeker een optie. Er zitten enkele goede coureurs en teams in. En Formule 1 natuurlijk, iedereen kan zien waar er nog plekken zijn.”

Magnussen wil verder bij Haas

Ook teamcollega Magnussen ziet dat er veel concurrentie is, maar hij hoopt op een nieuw contract. “Ik heb de laatste jaren een prima tijd bij Haas en ik zou het niet erg vinden om dat voort te zetten. Maar ik ben ook een gepassioneerd racer en ik zou er niet onwelwillend tegenover staan om andere dingen te verkennen. Ik weet niet of dat al volgend jaar zal zijn of verderop in de toekomst. Het is op dit moment allemaal vrij onzeker.”

Met medewerking van Luke Smith