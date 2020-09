Haas: 'Geen gegeven' dat we Perez gaan halen

De Amerikaanse formatie heeft alle kaarten nog op tafel wat betreft het rijderspaar voor 2020. De huidige coureurs hebben een aflopend contract. Perez moet aan het eind van dit jaar vertrekken bij Racing Point, dat team koos ervoor om Sebastian Vettel te halen. Perez is vanwege zijn Mexicaanse achtergrond een interessant doelwit voor Haas, de coureur heeft bovendien een sterke groep sponsors achter zich staan. Maar Steiner zegt dat het nog niet zo eenvoudig is.

“We hebben op dit moment geen echte no-brainers, er zijn veel opties”, reageerde Steiner op een vraag van Motorsport.com met betrekking tot Perez. “Je moet voor het team de beste beslissing voor de middellange termijn nemen, niet alleen voor de korte termijn. Op korte termijn hebben we geen probleem, maar we moeten zien waar het in de toekomst heengaat. Dat is de kans die we nu hebben en daar moeten we naar kijken. Het is niet zo dat we cash nodig hebben voor volgend jaar. Wat dat betreft zitten we goed. Het gaat om de lange termijn en dan met name de vragen: Hoe worden we beter? Hoe kunnen we het beste uit dit team halen? Hoe kunnen we prestaties terugbrengen naar het niveau van 2018 en nog beter worden? Ik denk dat er met het budgetplafond een nieuwe uitdaging ligt voor volgend jaar en 2022. Checo is een goede coureur, ik twijfel niet aan hem. Maar is hij voor de lange termijn onze beste optie? Dat bespreken we nu, wat dat betreft is het nog niet zo eenvoudig als het lijkt.”

Met Perez en de huidige coureurs heeft Haas de keuze uit een aantal ervaren coureurs, maar het team overweegt ook om juist een rookie te nemen. Daarvoor zou iemand uit de Ferrari Driver Academy in aanmerking kunnen komen. Het behoort tot de mogelijkheden om ergens dit seizoen een vrije training te gebruiken om een jongeling te testen. “Het is mogelijk, ik weet het niet, maar het kan zijn dat Ferrari ons vraagt om te helpen”, zei Haas. “Ze helpen ons dit jaar omdat we zo onze problemen hebben met COVID, zo helpen we elkaar. Als ze het vragen kunnen we het op z’n minst bespreken.”

Met medewerking van Luke Smith