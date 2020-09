Jordan: "Verstappen zou Hamilton in gelijkwaardige auto verslaan"

Hamilton won dit seizoen al zes van de negen F1-races, staat momenteel op een totaal van negentig Grand Prix-overwinningen en is hard op weg om een zevende wereldtitel aan zijn palmares toe te voegen.

Indrukwekkende cijfers en gezien het feit dat Hamilton vermoedelijk nog wel een paar jaar doorgaat, dringt de vraag zich op: wie kan de Engelsman verslaan? Het is inmiddels duidelijk dat Valtteri Bottas niet die coureur is, en velen twijfelen überhaupt of er ook maar één coureur te vinden is die het Hamilton moeilijk zou kunnen maken, maar Jordan is hoopvol. De Ier denkt dat Verstappen een goede kans zou maken als hij en Hamilton naast elkaar zouden worden gezet. “Ik zeg het je, het zou perfect zijn. Want Max Verstappen is de beste jonge F1-coureur van allemaal. Dat staat als een paal boven water. Zijn stijl, zijn snelheid, zijn intelligentie, zijn beheersing op de baan en ook zijn arrogantie. Grand Prix-winnaars en -kampioenen hebben een zekere mate van arrogantie nodig en hij heeft dat. Als hij een teamgenoot als Lewis Hamilton zou hebben, zou hij hem verslaan”, aldus de F1-analist in het tv-programma Formule 1 Café.

Tot het moment dat Verstappen en Hamilton in gelijkwaardig materiaal met elkaar kunnen strijden, zal die laatste echter de overhand hebben, zo vervolgt Jordan. “Ik denk dat Lewis aan het einde van het jaar beter zal zijn dan iedereen. Hij zit in mijn optiek op het niveau van Prost, Senna en Schumacher. Hij zal ze voorbijstreven tot het moment dat Max [en Red Bull] de boel op orde heeft.” Mocht Red Bull Verstappen gelijkwaardig materiaal kunnen leveren dan verwacht Jordan een open strijd. “Als het weer beter gaat met Max dan zal hij exact hetzelfde zijn [als Hamilton]. Red Bull zit er niet ver vanaf, ze hebben denk ik niet echt geluk gehad dit jaar.”