FIA wil regels invoeren tegen hamsterende F1-teams

Volgend jaar mogen de stallen nog maar 122,5 miljoen euro (145 miljoen dollar) uitgeven en in de jaren daarna gaat dat bedrag nog verder naar beneden. Maar dit jaar mogen de stallen nog onbeperkt geld spenderen en dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat de teams nu alvast onderdelen gaan produceren die op de plank worden gelegd en pas volgend jaar – als de auto’s nog hetzelfde zijn als dit seizoen – ingezet zullen worden.

De besparing die dit volgend seizoen oplevert kan dan weer ingezet worden voor de nieuwe auto van 2022. Om dat te voorkomen heeft de internationale autosportfederatie aangekondigd dat het aanleggen van een voorraad niet de bedoeling is, zo geeft McLaren CEO Zak Brown toe. “Er zijn inderdaad gesprekken gaande over het aanleggen van voorraden voor volgend seizoen en zo het geld van volgend seizoen doosluizen naar 2022. De FIA heeft dat zien aankomen en zit er bovenop. Ze zullen regels opstellen om te voorkomen dat er veel [van het huidige] geld voor 2021 gebruikt gaat worden en teams in 2022 een voorsprong hebben.”

Desgevraagd kan Brown niet zeggen of er al teams aan het hamsteren zijn geslagen, maar hij is duidelijk over het standpunt van de FIA in deze kwestie. “Ik ben me er niet van bewust dat het gebeurt, maar ze zullen het – als het kan – ongetwijfeld proberen. Maar nogmaals, de FIA zit er bovenop en ik denk niet dat ook maar iemand om de regels heen kan.”

Een van de teams die al in een vroeg stadium een voorschot heeft genomen op het budgetplafond is Racing Point. Toen dat team in 2018 door Lawrence Stroll werd overgenomen was er al sprake van de invoering van een budgetplafond. Stroll besloot daarop als eerste veel geld te steken in de infrastructuur (fabriek) en hardware (nieuwe trucks, computers, etc.) van het team om op die manier alvast die kosten uit de weg te hebben wanneer het budgetplafond eenmaal een feit zou zijn.