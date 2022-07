Verstappen niet ontevreden na ‘gokwerk’ in tweede training

Regenachtige omstandigheden betekenden dat er maar beperkt gereden werd tijdens de eerste oefensessie voor de Britse Grand Prix. Max Verstappen deed slechts drie rondjes over de baan in Northamptonshire en sloot de training samen met nog negen andere coureurs af zonder tijd. Tijdens de tweede training bleef het droog, waardoor de coureurs volop aan de slag met de voorbereidingen op het raceweekend. Verstappen liet als beste tijd een 1.29.149 noteren, waarmee hij achter Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Lando Norris de vierde tijd bezette in de tijdenlijst.

“Het is altijd een beetje lastig als je de eerste training niet hebt gereden. Dan komt het in de tweede training iets meer aan op gokwerk, terwijl je normaal gesproken tijdens de eerste training rustig op kan bouwen”, blikt de Red Bull F1-coureur terug op de eerste dag in Engeland. “Het was misschien niet ideaal, maar een groot probleem was het ook weer niet. We weten waar we aan moeten werken en daar gaan we vanavond mee aan de slag. Maar morgen regent het waarschijnlijk dus dan zitten we weer met andere omstandigheden. Maar alles bij elkaar ging het wel oké.”

Of het een voordeel of een nadeel is om niet te rijden tijdens de eerste training? Verstappen: “Het hangt ervan af. Soms werkt het voor je, andere keren pakt het niet geweldig uit. Dit keer werkte het waarschijnlijk niet fantastisch voor ons, maar heel slecht was het ook weer niet. We zitten er nog steeds goed bij én er zijn nog een paar dingen waar we naar moeten kijken, zoals de banden. Dus het was wel prima.” Dat er aan het einde van de dag een Ferrari bovenaan staat in de tijdentabel, daar zullen weinigen van opkijken. Verstappen zeker niet. “Ze zijn elk weekend snel. Dus dat is geen verrassing.”

Bandenmanagement zal dit weekend een voorname rol spelen op Silverstone. Verstappen is niet ontevreden over zijn long run verliep tijdens de tweede vrije training. “Ik heb een paar ronden op de zachtste compound gedaan. Ik denk dat het wel oké was”, stelt de klassementsleider. “De banden slijten hier over het algemeen erg hard vanwege de vele snelle bochten, dus het managen van de banden zou hier sowieso tricky worden.”

Video: Verstappen in actie tijdens de eerste training op Silverstone