Hamilton: Stap vooruit door upgrades, maar bouncing is er nog

De vrijdagse trainingen voor de Britse Grand Prix kenden een sterk contrast. Daar waar regenbuien ervoor zorgden dat de eerste training voor de meeste coureurs in het water viel, werd er in de tweede oefensessie juist geprofiteerd van de droge omstandigheden. Lewis Hamilton was de enige coureur die in beide sessies tien ronden of meer aflegde en dat bracht hem aan het einde van de dag op de tweede positie. Zijn achterstand op snelste man Carlos Sainz bedroeg ongeveer anderhalve tiende, waardoor Mercedes er dus prima voor lijkt te staan in Silverstone. Die conclusie trok Hamilton na afloop van de vrijdag ook, nadat hij merkte dat de upgrades voor een stap voorwaarts zorgden.

"Het was een goede dag. Ik hoopte dat we meer konden rijden in VT1, maar het prachtige weer dat we hebben op Silverstone, is wat deze plek zo bijzonder maakt", refereert Hamilton aan het onberekenbare weer in de eerste training. "Het kan hier namelijk in één bocht of op het halve circuit regenen, terwijl het droog is op de rest van de baan. Het was vooral nat in bochten 6 en 7 en dat liep door tot bocht 9, maar verder was het overal droog. Dat maakte het lastig om op inters te rijden omdat ze gesloopt zouden worden, terwijl het te nat was voor slicks. Desondanks hebben we nog aardig kunnen rijden, ik heb tien ronden afgelegd. Daar ben ik blij mee, want ik denk niet dat veel anderen dat gehaald hebben. De tweede training daarna was redelijk goed."

Het heel seizoen kampt Mercedes al met een stuiterende auto. In eerste instantie was dat porpoising, inmiddels heeft het team vooral last van bouncing. Ook op Silverstone heeft het Duitse fabrieksteam er weer last van, al speelt het volgens Hamilton vooral in de bochten. "Er was behoorlijk wat bouncing, niet per se op de rechte stukken, maar vooral in de bochten was het lastig. Fysiek gezien niet, maar wel voor de auto, de banden enzovoorts. We hebben nog wat werk te verzetten, maar het voelt als een kleine stap vooruit. Nu moeten we blijven werken."

Directe vergelijking met Canada lastig

Tijdens de Canadese GP stond Hamilton voor het eerst sinds de openingsrace in Bahrein op het podium. Sinds de race in Montreal heeft Mercedes echter een pakket met nieuwe onderdelen geïntroduceerd voor de W13, waar de Brit tijdens de trainingen kennis mee mocht maken. Hoewel Hamilton dus erkent dat die voor een kleine stap vooruit hebben gezorgd, vindt hij het lastig om een directe vergelijking te maken met de situatie uit Canada. De reden daarvoor: de sterk contrasterende karakteristieken van de circuits waarop gereden wordt.

"De upgrade heeft niets te maken met het rijgedrag. Die zijn voor downforce. Het verschil is lastig te voelen, omdat het twee heel verschillende circuits zijn. We komen van een langzamer circuit naar een baan met allemaal bochten van gemiddelde of hoge snelheid. Vorig weekend kon ik de auto niet voelen, maar dit circuit is veel gladder, veel beter en meer zoals Barcelona. Maar dit is het beste circuit. Het blijft voor kippenvel zorgen en is episch om op te rijden, terwijl we een beetje met de auto vechten. Onze snelheid qua lange runs is niet zo goed als van de rest, maar we zitten er niet mijlenver vandaan. Het zorgt zeker voor ruimte voor verbetering en ik weet zeker dat we hard gaan werken om de auto te verbeteren."