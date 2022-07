Perez: We zaten er mijlenver naast met eerste set-up op Silverstone

In de vrijdagse tijdenlijst vindt Sergio Perez zichzelf terug op een zevende stek, op ruim acht tienden van snelste man Carlos Sainz. Het tekent de lastige vrijdag die de winnaar van Monaco achter de rug heeft, of zoals hij dat na afloop zelf onder woorden brengt: "Dit was geen geweldige sessies. Op basis van de voorbereidingen in de simulator zaten we er mijlenver naast met de afstelling. We denken dat er iets aan de hand is, maar moeten nog begrijpen wat. De lange run aan het eind was ook erg kort, dus dit is geen goede start van het weekend. We staan in ieder geval op achterstand."

Perez spreekt over 'aerodynamische problemen', die samen kunnen hangen met het updatepakket dat Red Bull mee heeft genomen voor de Britse Grand Prix. Het heeft in dat opzicht niet geholpen dat de eerste training grotendeels in het water is gevallen en dat de tweede oefensessie daardoor pas een eerste indicatie heeft gegeven. "Het zal lastig worden om vanaf hier terug te komen. We hebben het eerder gedaan en het moet in principe kunnen lukken, al heb ik vooral het vertrouwen in de snelle bochten nodig. Als ik mijn vertrouwen weer terug kan vinden, dan kan het misschien nog wel goed komen."

Perez reed vrijdag overigens, in tegenstelling tot Max Verstappen nog niet met de aangepaste vloer die Red Bull heeft meegenomen naar Silverstone. De aangepaste motorkap met de 'boekenplank' zat wel op zijn RB18, al weet de nummer twee uit het WK niet of de problemen daar daadwerkelijk aan liggen. "Ik heb het vermoeden dat het om de aerodynamica gaat, maar ik kan niet veel meer in detail treden." Het gat met Ferrari baart Perez overigens niet meteen veel zorgen. Volgens hem heeft de Scuderia geen angstaanjagende tijden op de klok gebracht en is het vooral zaak dat Red Bull de eigen aanloopproblemen verhelpt. "Ferrari ziet er sterk uit, ja, maar dat is niets speciaals. Ik hoop dat we hen morgen kunnen matchen in de kwalificatie als wij nog iets weten te vinden."