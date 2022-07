De Formule 1 kondigde voor de start van de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix aan dat het tijdens die training ging experimenteren met een zogenaamde pedal cam. De McLaren-bolide van Lando Norris werd voorzien van een camera in het chassis, waarmee de voeten van de Britse coureur in beeld werden gebracht. Met de pedal cam krijgen de televisiekijkers een beter beeld van hoe een F1-coureur zijn voeten gebruikt tijdens een snelle ronde op Silverstone. Door de regen in de eerste training legde Norris uiteindelijk slechts vier ronden af, en dat was niet voldoende voor de regie om even naar de geteste camera te schakelen en in beeld te brengen hoe de thuisrijder zijn pedalen gebruikt in de lastige omstandigheden. Tijdens de tweede oefensessie lukte dat wel en dat leverde de onderstaande beelden op.

Video: Norris laat voeten spreken tijdens tweede training Silverstone