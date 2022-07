Verstappen heeft Hamilton-clash niet meer in achterhoofd op Silverstone

Max Verstappen keert dit weekend als regerend wereldkampioen terug naar de plek waar hij vorig jaar het dieptepunt van het seizoen beleefde. In 2021 wist Verstappen de sprintrace op zaterdag te winnen, maar was de krachtmeting een dag later al rap afgelopen. Na een fraai gevecht in de eerste bochtencombinaties besloot Lewis Hamilton in Copse Corner eens aan de binnenkant te kijken, hetgeen in zo'n snelle bocht onbegonnen werk bleek. Het kwam tot contact tussen beide titelgegadigden en een impact van maar liefst 52G voor Verstappen, zijn zwaarste klap tot dusver.

Het is logischerwijs één van Verstappens minste herinneringen aan het voorbije F1-seizoen, maar niet eentje die anno 2022 nog in zijn achterhoofd meespeelt. "Dat was absoluut niet de beste zondag voor mij, maar die dingen kunnen gebeuren. Ik probeer altijd naar voren te kijken omdat je toch niets kunt veranderen aan wat achter je ligt. Ik heb in mijn carrière al veel zondagen gehad waarop ik een beter resultaat had willen hebben en dit is er eentje van. Maar ik heb het volledig achter me gelaten", aldus Verstappen op het circuit van Silverstone tegenover onder meer Motorsport.com. Gevraagd of de terugkeer op dit circuit nog wel herinneringen oproept, vervolgt de Nederlander: "Natuurlijk roept het herinneringen op, maar die beïnvloeden niet wat ik op dit moment doe."

In gesprek met de internationale, schrijvende pers laat Verstappen verder weten geen wrok richting Hamilton te koesteren. "Dat is ook het mooie aan coureurs. Op het moment zelf zijn we boos, maar wij kunnen ook vrij makkelijk weer vergeten en hard met elkaar blijven racen. Als je ziet hoe we dit jaar met elkaar omgaan, dan ligt het wel achter ons. Clashes gebeuren nou eenmaal, jammer genoeg zijn sommige pijnlijker dan andere, maar je gaat gewoon door. We hebben nog steeds respect voor elkaar, ook na wat er vorig jaar is gebeurd", aldus de Red Bull-coureur. Opgemerkt dat het niet per se voor de fans geldt - waar polarisatie de boventoon voert - reageert Verstappen: "Ik heb alleen maar controle over wat ik zelf voel. Ik hoop gewoon dat de fans een mooi weekend hebben."

Titelstrijd met Ferrari is anders, Verstappen hoopt op meer teams

Al met al kijkt Verstappen tevreden terug op het voorbije jaar en speelt de Silverstone-clash, net als de verbale strijd, slechts een kleine rol. "Alle dingen die over en weer zijn gezegd, gingen ook vooral tussen de teams. Lewis en ik wilden alleen maar winnen en elkaar verslaan. Nu kijk ik gewoon met een lach terug op vorig jaar. We hebben natuurlijk mindere momenten gehad, maar dat gebeurt tijdens een seizoen altijd. Al met al waren de races erg leuk."

Dit jaar is dat eveneens het geval met een hoge amusementswaarde, al erkent Verstappen dat de titelstrijd met Ferrari een stuk minder intens is dan die van vorig jaar met Mercedes. "Het gaat om een ander team uit een ander land, dat maakt de situatie sowieso al anders. Maar ik hoop eigenlijk ook dat er meerdere teams vooraan mee kunnen doen dit jaar. Misschien doet Mercedes dit weekend al wel weer mee, veel mensen willen dat volgens mij zien, en ik zou het sowieso goed vinden als er meerdere teams dichterbij komen om er een mooie show van te maken vooraan."